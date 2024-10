Gefälschte Steuerbescheide Achtung bei Briefen vom Finanzamt! So funktioniert die neue Betrugsmasche

Mit gefälschten Steuerbescheiden versuchen Betrüger in Sachsen-Anhalt, an Geld zu kommen. In den Briefen fordern sie Nachzahlungen. Wie man sich davor schützen kann.