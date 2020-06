Auf der Autobahn 2 ist ein Lkw in Brand geraten. Ein Zufall verhinderte schlimmeres.

Alleringersleben l Dichter Nebel sorgte für Verkehrsbehinderungen in weiten Teilen von Sachsen-Anhalt. Auch auf der Autobahn 2 zwischen Magdeburg und Braunschweig betrug die Sichtweite teilweise unter 100 Metern. Zusätzlich sorgte am frühen Morgen ein Lkw für Gefahr. Der Fahrer eines bulgarischen Sattelzugs war in Richtung Braunschweig unterwegs, als er kurz vor der Abfahrt Helmstedt-Ost einen brennenden Reifen am Anhänger bemerkte.

Noch bevor die Flammen auf den Laster übergreifen konnten, löste sich das komplette Rad zufällig von der Achse. Dem Fahrer gelang es, seinen Lkw sicher auf dem Standstreifen zum Stehen zu bringen. Durch die Feuerwehr konnte das Rad schnell gelöscht werden. Verletzt wurde niemand.