Im Antlitz des verblassenden Blutmondes und klirrender Kälte ist im Weinanbaugebiet Saale-Unstrut am Montag Eiswein gelesen worden.

Freyburg (dpa) l Bei einer Temperatur von minus zehn Grad Celsius haben rund 20 Mitarbeiter in der Lage Müncherodaer Himmelreich bei der Eisweinlese rund 600 Kilogramm Riesling von den Rebstöcken geholt. "Die Trauben sind wunderbar durchgefroren. Das wird ein exzellenter Eiswein", sagte der Geschäftsführer der Winzervereinigung Freyburg (Burgenlandkreis), Hans Albrecht Zieger. Er rechnet damit, dass aus den am Morgen geernteten Trauben rund 200 Liter Wein entstehen. Das Anbaugebiet von Qualitätswein ist 1000 Jahre alt.



Eiswein kann nach Angaben des Deutschen Weininstituts (DWI/Mainz) nur bei Temperaturen von mindestens minus sieben Grad gelesen werden. Die natürlich gefrorenen Trauben werden sofort gekeltert. Der sehr süße Wein gilt als Rarität und ist bei Kennern sehr gefragt. 2018 hatte die Winzervereinigung nach eigenen Angaben keinen Eiswein gelesen.



Die Genossenschaft hat rund 400 Mitglieder und ist mit 400 Hektar Rebfläche der größte Weinproduzent in Ostdeutschland. Im November 2018 allerdings hatte ein privates Weingut in Höhnstedt (Saalekreis) Eiswein gelesen. Die Region am Süßen See zwischen Eisleben und Halle zählt zur Weinstraße Mansfelder Seen. Die Lage "Müncherodaer Himmelreich" gehört den Angaben nach zur Agrargenossenschaft Gleina, die Mitglied der Freyburger Winzervereinigung ist.