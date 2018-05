Marina Litwinenko ist die Witwe des in Großbritannien ermordeten Alexander Litwinenko. Foto: dpa

Die Witwe des ermordeten Geheimagenten Alexander Litwinenko fordert gegen Russland eine härtere Gangart vom Westen.

Magdeburg l Die Witwe des vor mehr als zehn Jahren vergifteten russischen Doppelagenten Alexander Litwinenko hat im Fall Skripal vom Westen mehr Druck auf Russland gefordert. Ebenso wie auf Litwinenko war auf den russischen Ex-Spion in London ein Anschlag verübt worden. Während Litwinenko starb, überlebten Skripal und seine Tochter knapp. In beiden Fällen wird Russland hinter den Anschlägen vermutet.

Die Witwe Marina Litwinenko sagte im Interview mit der Volksstimme, dass die Ausweisung von russischen Diplomaten nicht ausreiche, um Präsident Putin künftig davon abzuhalten, frühere Geheimdienstler, die übergelaufen sind, umbringen zu lassen. Russland bestreitet eine aktive Beteiligung am Mord an Litwinenko und dem Tötungsversuch an Skripal.