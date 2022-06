Nach dem Ende der Straßenausbaubeiträge: Kommunen klagen über fehlende Mittel für Sanierungen

Schlechte Straße in Kötzschen. Vielen Kommunen fehlt das Geld für Sanierungsarbeiten am Straßennetz.

Merseburg/Bad Dürrenberg/Magdeburg/MZ - „Deswegen werden die Straßen auf absehbare Zeit so bleiben, wie sie sind. Wenn die Sehnsucht nach Straßenverhältnissen wie 1989 so groß ist,“ kleidet Merseburgs Bürgermeister Bellay Gatzlaff seinen Unmut über das Land in Zynismus. Es geht um die abgeschafften Straßenausbaubeiträge. Für alle Sanierungen, die ab 2020 fertig werden, müssen die Anlieger nicht mehr zahlen. Doch für die Kommunen stellt sich die Frage, wer diese Anteile künftig bezahlt.