Köthen. - Innerhalb von nur acht Stunden hat ein Handwerker laut einem Bericht der Bild-Zeitung sein zuvor mühevoll renoviertes Haus zertrümmert. Grund dafür soll sein, dass seine Freundin, mit der er gemeinsam in dem Haus gelebt hat, fremdgegangen ist.

Der Schaden soll bei rund 300.000 Euro liegen. Nun streitet sich der Mann mit seiner Ex-Partnerin, die im Grundbuch als Eigentümerin eingetragen wurde, wer in dem Anwesen weiterhin leben darf.

Strafbefehl nach Porno-Video

In der Zwischenzeit gab es erneut Ärger. Ein Strafbefehl über 2.400 Euro wurde an den Mann ausgestellt. Er soll Pornofilme, die seine Ex-Freundin mit ihrem neuen Partner zeigen sollen, auf dem Handy gehabt und weiter verschickt haben. Bei der Cousine der Frau, an die die Videos geschickt worden sein sollen, fand der Mann jedoch keinen Trost, diese zeigte ihn stattdessen an.

"Aufgrund eines zunächst eingelegten Einspruchs war für den 28. Februar ein Termin zur mündlichen Verhandlung anberaumt. Der Einspruch wurde jedoch am 5. Februar zurückgenommen, der Strafbefehl ist damit rechtskräftig", heißt es auf Nachfrage dieser Redaktion vom zuständigen Amtsgericht Bernburg.

Mittlerweile gibt es laut Medienberichten rund 130 Strafanzeigen, erstattet von der Ex-Freundin gegen den Handwerker. Dafür sollen bei der Polizei bereits Excel-Tabellen angelegt worden sein. Auch der neue Freund der betroffenen Frau habe Anzeige erstattet, weil sein Auto mit Farbe übergossen wurde.

Wie die Bild-Zeitung berichtet, wolle sich die Ex-Partnerin zu den intimen Filmen nicht äußern. Lediglich im Zusammenhang mit der Zerstörung des Hauses soll sie den Mann als "Intensivtäter" bezeichnet haben.