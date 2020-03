Ein handfester Streit zwischen zwei Galopprenntrainern landete vor dem Magdeburger Amtsgericht. Nun wurde das Urteil rechtskräftig.

Magdeburg l Nach einem handfesten Streit zwischen zwei Galopprenntrainern auf dem Rennbahngelände im Magdeburger Herrenkrug hat das Magdeburger Amtsgericht den 50-jährigen Frank Kurz in Magdeburg zu einer Geldstrafe von 1050 Euro wegen vorsätzlicher Körperverletzung verurteilt.

Das Gericht sah es laut eines Sprechers als erwiesen an, dass der Trainer seinen Kollegen Marc Timpelan am 9. Februar so auf den Rücken schlug, dass dieser zu Boden ging. Auf das am Boden liegende Opfer soll der Angeklagte mehrfach getreten haben und schlug weiter zu. Kurz hatte nach dem Urteil Berufung am Landgericht Magdeburg eingelegt.

Das Landgericht Magdeburg hat nun die Berufung des Angeklagten mit Urteil vom 15. Januar 2020 als unbegründet verworfen. Wie der Strafrichter des Amtsgerichts auch, hat sich die Berufungskammer des Landgerichts davon überzeugt, dass der jüngere Mann die Wahrheit sagt. Der Zeuge hat zwar erneut bestätigt, Alkoholiker und seit Jahren trocken zu sein. Dennoch sei das, was er bereits vor dem Amtsgericht geschildert habe, zutreffend. Die Berufungskammer hat auch nach Vernehmung weiterer Zeugen keine Anhaltspunkte gesehen, dass die Angaben des einzigen Tatzeugen unrichtig sind.

Seine gegen das Berufungsurteil eingelegte Revision hat Frank Kurz zurückgenommen, so dass die Verurteilung rechtskräftig ist und der Angeklagte nun eine Geldstrafe im unteren vierstelligen Bereich zu zahlen hat.