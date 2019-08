Eine Harzerin hat das Töten eines Mannes gestanden und soll dessen Rente weiter bezogen haben. In Magdeburg gibt es eine Tendenz zum Urteil.

Magdeburg l Der Prozess um einen Rentner im Harz, der von seiner Haushalthilfe getötet worden sein soll, steht kurz vor dem Ende. Die Schwurgerichtskammer am Landgericht Magdeburg hat am Donnerstagmorgen noch vor den Plädoyers von Oberstaatsanwältin Eva Vogel und Strafverteidiger Christoph Wolters im Totschlagsprozess gegen die 62 Jahre alte Angeklagte einen Hinweis gegeben, in welche Richtung das zu erwartende Urteil gehen könnte.

Der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg sagte, dass der "gewerbsmäßige Betrug der Rente" außer Frage stehe. Im Falle des angeklagten Totschlags käme vielleicht eine Notwehrlage infrage. Möglicherweise sei es aber auch unterlassene Hilfeleistung, weil die Angeklagte ihr röchelndes Opfer längere Zeit liegen ließ. Dieser Straftatsbestand sei jedoch verjährt, was eine Einstellung des Verfahrens nach sich ziehen würde.

Angelika H., befindet sich derzeit auf freiem Fuß, weil zwar ein hinreichender, aber kein dringender Tatverdacht vorliegt, was eine Verurteilung sehr wahrscheinlich macht. Die heute 62-Jährige hatte bereits zum Prozessauftakt eingeräumt, den 81-jährigen Walter E., den sie pflegte, in seinem Haus in Rieder (Harz) erst mit einem Messer in den Rücken gestochen und dann mit einem Beil erschlagen zu haben.

Nach ein paar Tagen habe sie die Leiche in den Keller geschafft und dort einbetoniert. Sie soll über die Jahre rund 105.000 Euro Rente des Toten kassiert haben. Erst Jahre später war das Skelett entdeckt worden, nachdem die Krankenkasse Verdacht geschöpft hatte.

Als Motiv für ihre Tat hatte H. angegeben, dass der Rentner am Tattag ihr gegenüber "übergriffig" geworden sei und ihr an den Oberschenkel gefasst habe.