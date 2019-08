Die Angeklagte und der Rechtsanwalt zum Prozessauftakt am Landgericht Magdeburg. Foto: Tom Wunderlich

Der Prozess um den Tod eines alten Mannes im Harz und einen jahrelangen Rentenbetrug wird am Landgericht Magdeburg weitergeführt.

Magdeburg l Im Prozess vor der 1. Großen Strafkammer am Landgericht Magdeburg bei dem es um die Tötung eines Rentners in Ballenstedt (Harz) geht, wurde am zweiten Prozesstag Rechtsmedizinerin Dr. Katja Jachau angehört.

Die Angeklagte Angelika H. hatte bereits zum Prozessauftakt eingeräumt, einen 81-Jährigen, den sie gepflegt hat, mit einem Messer in den Rücken gestochen und ihn dann mit einer Axt von hinten erschlagen zu haben. Danach hatte die 62-Jährige ihr Opfer im Keller einbetoniert. Sie beschrieb die Tat sehr detailliert beim Prozessauftakt. Von 2004 bis 2016 soll sie die Rente ihres Opfers kassiert haben.

War die Tat schon 1995?

Am Dienstag ging in erster Linie um die Frage, ob die Tat bereits 1995 geschah, wie von der Angeklagten gesagt, oder erst 2001. Im zweiten Falle läge der angeklagte Totschlag 23 Jahre zurück und wäre verjährt.

Das rechtsmedizinische Gutachten zum Skelett ist dazu nicht eindeutig. Jachau sprach von 20 Jahen, die die Tat zurückliege. "Es kann auch weniger sein - aber nicht unter 15 Jahren." Allerdings sei 2001 auch nicht auszuschließen.

Todesursache seien mindestens zwei Schläge, möglicherweise mit einem Beil, gegen den Kopf des Opfers. Festgestellt wurde eine sieben mal acht Zentimeter große Wunde am Schläfenbein mit Zersplitterung des Schädels.

Die Durchtrennung des Polunders und des Hemdes im Rückenbereich passe zur Aussage der Angeklagten, sie habe vor einem Beilschlag in den Rücken des Rentners gestochen.

Tochter sagt aus

Mehr Licht in den Streit um das Tatjahr brachte am Dienstag die 74 Jahre alte Tochter des Opfers. 2001 hätten ihr Vater und Angelika H. vor der Tür gestanden. Der Vater habe gesagt, dass sie enterbt sei und alles seine Pflegerin und Lebensgefährtin H. bekommen werde. "Ich habe gesagt: Behalte deine Karre. Und habe ihm die Tür vor der Nase zugeknallt."

An das Jahr könne sie sich deshalb erinnern, weil ihre inzwischen verstorbene Schwester in jenem Jahr ihre Krebsdiagnose bekommen habe.

Bei einem Teil der Aussage der Tochter wurde die Öffentlichkeit ausgeschlossen, weil es um mögliche sexuelle Übergriffe des Vaters innerhalb der Familie ging.