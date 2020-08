Sachsen-Anhalt weist nur wenig Coronafälle auf. Damit dies so bleibt, sind inzwischen die Tests in den meisten Fällen kostenfrei.

Magdeburg l Corona-Tests können freiwillig oder Pflicht sein, gratis für den Betroffenen oder kostenpflichtig. Die Verwirrung ist groß. Klarheit in die Regeln für Sachsen-Anhalt brachten gestern Burkhard John, Vorsitzender der Kassenärztlichen Vereinigung des Landes, und Beate Bröcker, Staatssekretärin im Sozialministerium (SPD).

Es ergibt sich folgendes Bild: Überwiegend sind die Tests auf das Coronavirus für Sachsen-Anhalter mittlerweile kostenlos (siehe Grafik). So wie von vornherein bei den seit heute bundesweit vorgeschriebenen Überprüfungen von Reiserückkehrern aus Risikogebieten. Egal, ob sie mit Flugzeug, Schiff, Zug oder Auto unterwegs sind. Bis spätestens 72 Stunden nach Ankunft in Deutschland muss das erledigt sein. Für die Zeit bis zum Test seien die Reisenden nicht in Quarantäne, sondern in „Absonderung“, klärte Bröcker auf. Bei Pflichtverletzungen drohen Bußgelder von bis zu 25 000 Euro. John: „Hier ist die Verantwortung des Einzelnen vor der Gesellschaft gefragt.“ Auch alle anderen Auslandsrückkehrer können sich gratis testen lassen.

Bezahlen müssen den Test lediglich Unternehmen, die ihre Mitarbeiter überprüfen lassen wollen, Urlauber, die vor der Reise auf Nummer sicher gehen wollen, sowie alle, die aus eigenem Interesse einen Abstrich machen lassen. Wer Covid-19-Symptome wie Fieber, Husten und/oder Verlust von Geruchs- oder Geschmackssinn feststellt, kann sich nach Anmeldung beim Arzt oder in einer der Fieberambulanzen testen lassen. Das gilt auch, wenn die Corona-Warn-App auf dem Handy plötzlich rot aufleuchtet. Den Gesundheitsämtern obliegen die Prüfungen bei Kontakten zu Infizierten und bei Aufnahme in Heimen. In Kliniken ist der Test inklusive – in der Regel bei der Aufnahme.