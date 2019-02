Ein 23-jähriger Mann hat am Sonnabend am Hauptbahnhof Halle seiner 24-jährigen Begleiteirn ins Gesicht geschlagen und anschließend mehrfach auf die am Boden liegende Frau eingetreten. Symbolfoto: Anja Guse

Ein Mann hat seine Begleiterin am Hauptbahnhof Halle geschlagen und getreten. Zeugen gab es genug - doch niemand schritt ein.

Halle (rk) l Ein 23-jähriger Mann hat am Sonnabend am Hauptbahnhof Halle seiner 24-jährigen Begleiterin ins Gesicht geschlagen und anschließend mehrfach auf die am Boden liegende Frau eingetreten.

Anschließend zog er sein Opfer quer über den Bahnsteig in die zur Abfahrt bereitstehende S-Bahn. Lediglich eine junge Frau informierte die Polizei und meldete die Körperverletzung. Auch gab sie an, dass mehrere Reisende an dem Haltepunkt Zeugen des Übergriffs wurden, jedoch nicht einschritten.

Aufgrund der Personenbeschreibung durch die Anruferin konnte der 23-Jährige am Hauptbahnhof durch Bundespolizisten gestellt werden. Seine gepeinigte und verängstigte Begleiterin lehnte vehement eine ärztliche Begutachtung ab. Äußerlich erlitt sie eine Schürfwunde an der Hand. Der 23-Jährige wird wegen Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung angezeigt.