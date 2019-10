Zwei Frauen führen in Halle ein Geschäft mit Produkten von Künstlern der Burg Giebichenstein. Dafür gab es einen Preis.

Halle l Bilder, Schmuck, Porzellan: Seit einem Jahr betreiben Constanze Hosp (36) und Nadine Podewski (37) in der Innenstadt von Halle ihr Geschäft „Feingemacht Kunst und Design“. Produkte von rund 60 Künstlern und Designern aus der Region haben die Unternehmerinnen mit Sachverstand zusammengetragen. Die meisten der Werke stammen von Absolventen der Burg Giebichenstein in Halle. Auch die beiden Frauen haben dort studiert, Hosp Industriedesign, Podewski ist Glaskeramikerin. Einen Ort, an dem die Kunst von Absolventen der „Burg“ in Augenschein genommen werden und natürlich auch gekauft werden kann, den habe es in dieser Form bislang nicht gegeben, sagt Constanze Hosp.

Die beiden Gründerinnen hätten „einen Nerv getroffen“ und „eine Nische besetzt“, urteilt auch Staatssekretär Jürgen Ude. Er zeichnete die beiden Frauen kürzlich in Magdeburg als „Gründerinnen 2019“ aus. 1000 Euro gab es für den vom Wirtschaftsministerium ausgelobten Preis. In Pop-Up-Stores – Läden mit begrenzter Lebensdauer – hatten sich die Unternehmerinnen vor der Eröffnung ausprobiert. Die Resonanz wurde größer, die Lebenszeit der Läden ausgedehnt. An einem Punkt sei es dann konsequent gewesen, ein dauerhaftes Geschäft zu eröffnen, sagt Constanze Hosp und lächelt.

Neue Absatzmöglichkeiten

Die Frauen hatten „Feingemacht“ nur mit Eigenkapital auf den Weg gebracht. Und es läuft weiterhin gut, sagt Hosp. Das erste Weihnachtsgeschäft sei einfach nur „Wahnsinn“ gewesen. Im Sommer gab es ebenso wenig eine Flaute. Ein Rezept für den Erfolg: Alle drei Monate ensteht auf den 140 Quadratmetern Verkaufsfläche eine neue Ausstellung. Im Sortiment dürfte es für jedermann etwas zu entdecken geben. Handgemachte Postkarten gibt es für 1,50 Euro, die teuersten Bilder kosten um die 800 Euro. Und: Im integrierten Café finden Künstler, Designer und Kunstliebhaber zusammen.

Freuen dürften sich nicht zuletzt auch zahlreiche Künstler und Designer der „Burg“. Für deren Erzeugnisse gibt es neue Absatzmöglichkeiten und ein schönes zusätzliches Schaufenster mitten in Halle.