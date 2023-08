In der Nacht zu Mittwoch haben sich erneut heftige Gewitter über Teilen von Sachsen-Anhalt entladen. Mehrere Gewitterzellen zogen über das Land, in manchen Orten fiel extrem viel Regen.

Eindrücke der Gewitterzelle nahe Magdeburg: Die Unwetterfront flutete mehrere Orte in Sachsen-Anhalt regelrecht.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR – Heftige Unwetter sind in der Nacht zu Mittwoch über Sachsen-Anhalt gezogen. Die Gewitterzellen brachten dabei extrem viel Niederschlag mit sich. Laut dem MDR-Wetterstudio fielen alleine in Magdeburg 48 Liter Regen pro Quadratmeter.

Daten von „Kachelmannwetter“ zeigen, dass eine Zelle am späten Abend mit extrem viel Niederschlag von Mansfeld-Südharz über den Harz, und den Salzlandkreis zog. Auch der Rest der Bundeslandes bekam jede Menge Regen in kurzer Zeit ab.

Heftige Unwetter über Sachsen-Anhalt - Wasser steht in den Straßen

Teils stürzten Bäume und oder wurden Gullydeckel hochgedrückt. Straßen und Keller liefen voll mit Wasser. Zudem wurden laut MDR Wetterstudio alleine zwischen 20 und 21 Uhr fast 7000 Blitze über Sachsen-Anhalt gezählt.

Bereits am Montagabend waren heftige Gewitter über Sachsen-Anhalt gezogen und hatten in mehreren Landkreisen schwere Schäden angerichtet.

Gewitter in Sachsen-Anhalt: Gewitterzelle entlädt sich über Calbe. (Kamera: Thomas Schulz, Schnitt: Bernd Stiasny)

Neue Unwetter am Mittwoch und Donnerstag erwartet

Auch am Mittwochabend drohen in Sachsen-Anhalt weitere Unwetter. Der Deutsche Wetterdienst (DWD)erwartet am Nachmittag und Abend Schauer und teils unwetterartige Gewitter. Die Temperaturen steigen zur Wochenmitte auf maximal 28 Grad.

Auch der Donnerstag wird in Sachsen-Anhalt unruhig, bis zum Freitagmorgen sind weitere Unwetter möglich. Zum Wochenende hin beruhigt sich die Wetterlage dann voraussichtlich.