Eine Wetterfront aus Frankreich sorgt in Teilen von Deutschland für Chaos durch Blitzeis und Schnee. Teils gilt die höchste Unwetterwarnstufe. Wie wird die Lage in Sachsen-Anhalt? Alle Infos auf einen Blick.

Glatteis-Chaos in Deutschland im Newsblog - Wie wird die Lage in Sachsen-Anhalt?

Magdeburg/Halle (Saale). – Tief Gertrud sorgt am Mittwoch für Wetter-Chaos in Teilen von Deutschland. As Südwesten zieht eine Regenfront nach Deutschland, die auf den noch gefrorenen Böden für Blitzeis sorgt.

Betroffen sind vor allem Süd- und Westdeutschland. Für Teile des Saarlandes, Rheinland-Pfalz und Hessen hat der DWD die höchste Unwetter-Warnstufe ausgerufen.

Alle Entwicklungen zum Glätte-Chaos lesen Sie hier im Newsblog:

Sachsen-Anhalt dürfte dieses Mal glimpflich davon kommen. Für die südlichen Landkreise Burgenlandkreis, Mansfeld-Südharz und saalekreis gilt bis zum Donnerstagmorgen eine Amtliche Warnung vor Schneefall.

Das Blitzeis dürfte Sachsen-Ahalt jedoch verschonen.

Wettervorhersage: So wird das Wetter in Sachsen-Anhalt am Mittwoch

Am Mittwoch ist in Sachsen-Anhalt mit Höchsttemperaturen um den Gefrierpunkt zu rechnen. Nachdem der Himmel am Vormittag zunächst aufklart, rechnet der DWD am Nachmittag in weiten Teilen des Landes mit Schnee.

In der Nacht sinken die Temperaturen bis unter den Gefrierpunkt, erst allmählich lässt der Schnee nach. Auf dem Brocken ist erneut mit Sturmböen zu rechnen.