Gefahr für Leib und Leben: DWD warnt vor extremer Glätte in Sachsen-Anhalt

Der Deutsche Wetterdienst warnt vor extrem glatten Straßen in Sachsen-Anhalt. Autofahrten sollten möglichst vermieden werden. Was jetzt beachtet werden muss und die aktuellen Aussichten lesen Sie hier.

In der Nacht zum Montag ist in Sachsen-Anhalt mit Glatteis zu rechnen.

Sachsen-Anhalt/DUR/slo/thj - Am Montag kann es auf Sachsen-Anhalts Straßen gefährlich werden. Bei Minusgraden und gefrierendem Regen droht in vielen Regionen Glatteis. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat eine Unwetterwarnung herausgegeben und gibt Tipps, wie man sich jetzt verhalten soll.

Unwetter-Warnung vor Glatteis in Sachsen-Anhalt

In der Nacht zum Montag zieht gefrierender Regen von Südwesten und Westen her über Sachsen-Anhalt. Dabei kann es vorübergehend zu stärkerem Eisansatz kommen, der zu Einschränkungen im Straßen- und Schienenverkehr führen kann. Der DWD hat am Sonntag daher eine Unwetterwarnung vor Glatteis für das gesamte Land herausgegeben.

Die Unwetterwarnung gilt aktuell für Montag, 19.12.2022, in der Zeit von 4 bis 11 Uhr. Erst im weiteren Verlauf des Tages soll sich die Lage entspannen.

Glatteis in Sachsen-Anhalt: DWD gibt Tipps für Autofahrer

Laut dem DWD sollte der Aufenthalt im Freien und Autofahrten unbedingt vermieden werden. Wer dennoch unterwegs ist, sollte sich auf erhebliche Beeinträchtigungen auf allen Verkehrswegen bis hin zu Sperrungen einstellen. Die Fahrweise sollte den aktuellen Witterungsbedingungen angepasst werden. Zudem empfiehlt der DWD, möglichst vollzutanken und Decken und warme Getränke mitzuführen.

Zusätzlich sollten sich Bürger auf mögliche Netzausfälle (zum Beispiel Strom und Mobilfunk) vorbereiten und die Entwicklung der Gefährdungslage in den Nachrichten verfolgen.

Extreme Kälte in Sachsen-Anhalt: Es droht Gefahr für Leib und Leben

Durch die eiskalten Temperaturen droht bei längerem Aufenthalt im Freien Gefahr für Leib und Leben. Auf Dauer drohen bereits bei -5 Grad Erfrierungen.

Derzeit rechnen die DWD-Meteorologen in Sachsen-Anhalt nicht mit "weißen Weihnachten". Ganz ausgeschlossen sind Minusgrade und Niederschlag an Heiligabend aber noch nicht, so die DWD-Prognose.

Eine sichere Progose für Heiligabend ist jedoch erst wenige Tage vor dem Fest möglich.