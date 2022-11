Grippewelle in Sachsen-Anhalt rollt mit Wucht an

Die Zahl der in Sachsen-Anhalt gemeldeten Influenza-Fälle ist höher als für diese Jahreszeit üblich. Viel deutet darauf hin, dass die Grippesaison bereits voll im Gange ist.

Magdeburg - Die Grippewelle hat in Sachsen-Anhalt früher als üblich begonnen. Das zeigen die Daten des Robert-Koch-Instituts (RKI) und des Landesamtes für Verbraucherschutz. Demnach sind die Fallzahlen für diesen Zeitpunkt nicht nur ungewöhnlich hoch, die Erreger breiten sich außerdem rasch aus. Lag die Zahl der gemeldeten Influenza-Fälle Anfang Oktober noch unter 40, stieg sie bis zum 22. November auf insgesamt 922 an. Das Landesamt für Verbraucherschutz stellt deshalb fest: „Die Grippewelle hat in der Kalenderwoche 45 (7. bis 13. November) begonnen.“