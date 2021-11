In Halle hat die Polizei die Grundschule Glaucha am Freitagmittag großräumig abgeriegelt. Mehrere Fenster waren von außen "massiv beschädigt" worden. Am Nachmittag nahm die Polizei einen 18-Jährigen fest.

Halle (Saale)/MZ/lin/dsk - Am Freitagvormittag ist es in der Grundschule Glaucha in der Heinrich-Pera-Straße in Halle zu einem Großeinsatz der halleschen Polizei gekommen. Laut Polizei wurden mehrere Fensterscheiben beschädigt. Es handelte sich jeweils um kreisrunde Beschädigungen an der äußeren Scheibe der Doppelverglasung, so die Beamten.

Wie die Schule auf ihrer Homepage mitteilte, wurden die Fenster so beschädigt, dass „umgehend“ die Polizei gerufen wurde. Die Beamten hatte das Gelände anschließend weiträumig abgeriegelt. Verletzte habe es nicht gegeben.

An der Grundschule Glaucha ist es zu einem Großeeinsatz der Polizei gekommen. (Foto: Johannes Stein)

Polizisten in voller Einsatzmontur und mit MP bewaffnet rückten gegen 12 Uhr gegenüber der Schule in einen Wohnblock ein, da es Hinweise gab, dass der Angriff aus dem Haus gegenüber erfolgt sei. Der Bereich vor der Schule blieb gesperrt, Eltern konnten ihre Kinder über einen Hinterausgang abholen.

Polizisten in voller Einsatzmontur und mit MP bewaffnet sind jetzt gegenüber der Schule in einen Wohnblock eingerückt. Möglicherweise ist der Angriff auf die Schule von dort erfolgt. Dirk Skrzypczak

Gegen 12.30 Uhr nahm die Polizei einen 18-Jährigen vorläufig fest. Die Polizei stellt bei ihm eine Luftdruckwaffe fest.

Schüler, die in den betreffenden Klassenzimmern unterrichtet wurden, kamen in anderen Räumen unter, um eine eventuelle Gefährdungen auszuschließen. Dort wurden sie zunächst betreut. Es habe keine Evakuierung gegeben.

Polizisten im Einsatz an der Grundschule Glaucha. Dirk Skrzypczak

Gegen den 18-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigungen ermittelt.