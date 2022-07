Grüner Star lässt Achtjährigen erblinden: "Wassermann" erfüllt sehnlichsten Wunsch vor Weihnachten

Finley hat jetzt das Seepferdchen. Was banal klingt, ist es nicht. Denn zahlreiche Schwimmbäder haben seinen Wunsch nach Schwimmunterricht abgelehnt. Der Achtjährige erblindet, die Verantwortung schien vielen zu hoch. Doch dann traf Finley auf Klaus.

Bitterfeld/MZ - Ob Finley mal mit Delfinen schwimmen wird? Zumindest könnte er es jetzt. Denn ein Seepferdchen ist seit kurzem sein ständiger Begleiter - an der Badehose. Auf das Schwimmabzeichen ist der Achtjährige stolz. Er wollte es so sehr. Und manchmal gehen eben Wünsche in Erfüllung. Diesen einen Herzenswunsch machte Schwimmlehrer Klaus-Ari Gatter wahr. Flipperflink. Denn die Uhr tickt. Finleys Uhr.