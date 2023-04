Juristen sehen das Grundgesetz durch die Berechnung der Grundsteuer verletzt. Zwei Verbände arbeiten an Musterklagen. Was Eigentümer jetzt wissen sollten.

Häuser in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - Dass die Bodenrichtwerte die Basis der neuen Grundsteuer bilden, sorgt für viel Kritik. Es kann etwa sein, wie in Magdeburg an der Halberstädter Straße, dass der Wert in zwei Jahren von 65 auf 280 klettert.