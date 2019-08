Rund 800 Beamte der Bundespolizei haben am Dienstagmorgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Erfurt eine Razzia in Thüringen und im südlichen Sachsen-Anhalt durchgeführt. Screenshot: twitter.com/bpol_pir

In Sachsen-Anhalt und Thüringen geht die Polizei gegen Ausbeutung osteuropäischer Arbeitskräfte vor und hat mehrere Objekte durchsucht.

Braunsbedra/Erfurt (vs) l Rund 800 Beamte der Bundespolizei haben am Dienstagmorgen im Auftrag der Staatsanwaltschaft Erfurt eine Razzia in Thüringen und im südlichen Sachsen-Anhalt durchgeführt. Wie die Bundespolizei Mitteldeutschland via Twitter berichtet, richtet sich der Einsatz gegen zwei Zeitarbeitsfirmen, denen organisierte Schleuserkriminalität und die Ausbeutung osteuropäischer Arbeitskräfte vorgeworfen wird.

Demnach seien insgesamt zwölft Objekte in den Orten Braunsbedra, Arnstadt, Erfurt, Ilmenau und Ichtershausen durchsucht worden. Die Ermittler der Bereitschaftspolizei und Spezialkräfte haben sich hierbei auf Büroräume, eine große Schweinezuchtanlage sowie Unterkünfte von mutmaßlich illegal eingereisten Arbeitnehmern konzentriert. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Unter den etwa 100 Personen, die im Zuge der Großrazzia auf Arbeitspapiere und Aufenthalt überprüft werden, seien auch ein Mann und seine Ehefrau aus der Ukraine, bei denen es sich um die Hauptbeschuldigten handelt und gegen Haftbefehle vorliegen. Ihnen werde vorgeworfen, Arbeitskräfte aus der Ukraine und Moldawien über Zeitarbeitsfirmen illegal nach Deutschland geschleust zu haben.