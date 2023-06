Im Schneckentempo ziehen Vertreter der "Letzten Generation" am Mittwoch durch Halle. Am Nachmittag gibt es in der südlichen Innenstadt Behinderungen im Feierabendverkehr durch einen Protestmarsch einer Gruppe von Klimaaktivisten.

Halle (Saale) - Mitglieder und Sympathisanten der "Letzten Generation" veranstalten am Mittwochnachmittag einen Protestmarsch durch die südliche Innenstadt. Ziel der Protestierenden ist die Störung des Feierabendverkehrs, um damit auf den Schutz des Klimas aufmerksam zu machen.

Gegen 16 Uhr versammelten sich rund 20 bis 30 Personen hinter dem ehemaligen Maritim. Auch die Polizei hatte offenbar rechtzeitig Kenntnis von der Demo, sie war mit sieben Fahrzeugen und etlichen Beamten zugegen. Gegenüber MZ hieß es jedoch zunächst, dass nichts angemeldet sei.

Klimaprotest in Halle: Letzte Generation zieht im Schneckentempo durch die Stadt

Einer der Demo-Organisatoren stellte zu Beginn der Veranstaltung klar: „Heute wird sich keiner ankleben. Geplant ist ein Protestmarsch“.

Der Marsch der Protestierenden setzte sich dann ganz langsam in Richtung Rannischer Platz in Bewegung. Von dort soll der Zug nach eigenen Angaben über die Torstraße und den Böllberger Weg dann über den "Knoten 46" zum Hallmarkt führen.

Während des Protestmarsches in Halle versuchten Polizeibeamte den Verkehr am Laufen zu halten. Foto Stephan Lohse

Der Protestzug bewegt sich absichtlich nur im Schneckentempo. Schätzungsweise werden maximal fünf bis zehn Meter pro Minute zurückgelegt, berichten Beobachter der Szenerie. Nach etwa einer halben Stunde befindet sich der Zug in der Willy-Brandt-Straße auf Höhe der ehemaligen "Schorre". Die Polizei versucht derweil den Verkehr hinter dem Zug ab- und umzuleiten.

Die "Letzte Generation" hatte zuvor offenbar auch über Facebook zu dem Protestmarsch aufgerufen. "Friedlich, aber entschlossen stellen wir uns der Vernichtung unsere Lebensgrundlagen in den Weg. Was wirst du tun, wenn unser einziges Zuhause in Flammen steht? Komm zu unserem Protestmarsch. Gemeinsam senden wir ein Zeichen an unsere Bundesregierung, das nicht ignoriert werden kann", heißt es in dem Aufruf.