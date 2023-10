Süßigkeiten, Streiche, Kürbisfratzen und Verkleidungen - all das gehört zu einem gruseligen Halloween. Was die Traditionen an Halloween bedeuten und wo gefeiert wird, haben wir hier zusammengefasst.

Grusel-Partys zu Halloween: Wo in Sachsen-Anhalt gefeiert wird und was man wissen muss

Am 31. Oktober wird an vielen Orten in der Welt Halloween gefeiert. Gruselige Kostüme, Süßigkeiten, Kürbisse und Partys sind Teil der Feierlichkeiten. Aber woher kommen die Traditionen?

Halle (Saale)/Magdeburg – Am 31. Oktober wird in Deutschland nicht nur der Reformationstag, sondern auch Halloween gefeiert. Kinder tragen gruselige Kostüme und ziehen von Haus zu Haus, um Süßigkeiten zu ergattern. Auch viele Erwachsene kommen bei Halloween-Partys auf ihre Kosten.



Wie und warum Halloween gefeiert wird, und wo es in Sachsen-Anhalt die besten Veranstaltungen gibt, erfahren Sie hier.

Halloween in der Alten Feuerwache, Gardelegen

In Gardelegen findet die große Halloween-Party in der Alten Feuerwache statt. Bis 23 Uhr ist der Eintritt für Gäste im Kostüm dabei kostenlos. Für die musikalische Untermalung sorgen One Man Duo und Günni.



Datum: Samstag, 28. Oktober

Zeit: 22 bis 4.30 Uhr

Ort: Aschberg 18, 39638 Gardelegen

Preis: 7 Euro

Halloween im Zoo Aschersleben

Zu Halloween verwandelt sich der Zoo in Aschersleben in eine schaurig-schöne Erlebniswelt. Hier gibt es eine Menge zu erleben, zum Beispiel Livemusik am Dschungelcafé, eine eine spektakuläre Feuershow oder das Stockbrot backen.



Das Verkleiden zum Zoobesuch lohnt sich, da die tollsten drei Kostüme prämiert werden.



Datum: Montag, 30. Oktober

Zeit: 17 bis 23 Uhr

Ort: Auf der Alten Burg 40

Preis: 6 Euro / 4 Euro ermäßigt / Ticketvorverkauf ab dem 8. Oktober an der Zoo-Kasse (bis 21 Uhr) und in der Tourist-Information

Halloween-Party in der Festung Mark, Magdeburg

Wo kann Halloween schöner sein, als in ein als in einer alten Festungsanlage? Die Festung Mark verwandelt sich in einem Schauplatz des Schreckens. Egal, ob Geisterwald, Friedhof oder blutige Badewanne, hier können Besucher sich ordentlich gruseln. Natürlich gehören auch Kostüme zur Tanzveranstaltung.



Datum: Montag, 30. Oktober

Zeit: Einlass ist ab 21 Uhr

Ort: Hohepfortewall 1, 39104 Magdeburg

Preis: 10 Euro im Vorverkauf / 15 Euro an der Abendkasse

Info: Eintritt erst ab 18 Jahren

Magdeburg: Jungle Halloween - Gruseln bei Gruson

Zum Ende des Monats verwandeln sich die Gewächshäuser in einen gespenstischen Geisterwald. Hier können sich die Besucher gruseln, mitmachen, staunen und zuhören. Tolle Lichteffekte sorgen für eine besonders mystische Atmosphäre.



Datum: Montag, 30. Oktober

Zeit: zwischen 17 und 21 Uhr

Ort: Schönebecker Straße 129b, 39104 Magdeburg

Preis: Erwachsene 6 Euro / Kinder bis 16 Jahre 4 Euro

Info: kein Vorverkauf, keine Ticketreservierung

Fright Night Party in Magdeburg

In der Factory in Magdeburg wird die beliebte Fright Night Party stattfinden. An den Bars gibt es zu diesem Anlass ein Spezialgebräu und die „Fright Night Party Bowle“. Kostümierte Gäste erhalten außerdem ein Freigetränk.



Auch musikalisch wird es unterhaltsam, auf zwei Floors darf getanzt werden. Die Besucher können sich auf einen Mix aus Pop, Rock, Trash, Punk, Core und Horrormusik freuen.



Datum: Samstag, 28. Oktober

Zeit: ab 22.30 Uhr

Ort: Sandbreite 2, 39104 Magdeburg

Preis: Vorverkauf 10 Euro

Info: Begrenzt auf 800 Personen, Karten rechtzeig sichern

Halloween-Wochenende im Zoo Magdeburg

Zum Gruselfest können sich die jüngsten Besucher im Zoo Magdeburg auf einige Überraschungen gefasst machen. Unter dem Motto "Ran an die Kürbisse" dürfen Kinder für die Zootiere geschnitzte Leckerbissen oder besondere Halloween-Menüs anfertigen. Als Dankeschön bekommen die Jüngsten eine Urkunde für die Mitarbeit als Aushilfstierpfleger.



Weitere Highlights gibt es rund um die Africambo Lodge, wie das Puppentheater Traumland oder Gruselige Leckereien und Stockbrot backen.



Datum: 30. und 31. Oktober

Zeit: 9 bis 18 Uhr / Kürbis schnitzen von 11 bis 13 Uhr und 14 bis 16 Uhr / Puppentheater Traumland um 11.30 Uhr und 14.30 Uhr

Ort: Zooallee 1, 39124 Magdeburg

Preis: Erwachsene 15 Euro / Schüler, Studenten, Schwerbehinderte, Rentner, Sozialpassinhaber 11 Euro

Halloween-Party in Lüderitz

In Lüderitz hat eine Familie für 2023 eine besondere Halloween-Party geplant. Stattfinden soll das erste Halloween-Spektakel im Saal von Tante Selma in Lüderitz. Am Samstag, dem 28. Oktober, findet ab 20 Uhr eine Kostümparty für Erwachsene statt. Das DJ-Duo Björn und Ronny wird Halloween-Hits und einen kunterbunten Musikmix zum Abtanzen bieten.



Datum: 28. Oktober

Zeit: ab 20 Uhr

Ort: Straße der Freundschaft 56, 39517 Lüderitz

Preis: 5 Euro / ohne Kostüm 10 Euro



Am 29. Oktober findet dann die Kinder-Halloween-Party im Saal von Tante Selma statt. Von 16 bis 19 Uhr wird zur gruseligen Kinderparty geladen. Kinder ab 3 Jahren (bis 6 Jahren in Begleitung mindestens eines Erwachsenen) sind gern gesehen. Spukige Musik und Tanzspaß warten auf die Kleinsten, eine entsprechende Verkleidung ist ein Muss.



Datum: 29. Oktober

Zeit: 16 bis 19 Uhr

Ort: Straße der Freundschaft 56, 39517 Lüderitz

Preis: 3 Euro Eintritt

Halloween im Salzlandkreis: Party in der Kirche Wohlsdorf

Auch in der Kirche Wohlsdorf findet zu Halloween ein schaurig-schönes Fest statt. Neben leckerem Essen und einem schauderhaften Ambiente gibt es für die Besucher dort ein Gruselkabinett. Für Kinder gibt es eine kleine Gruselshow.



Datum: Montag, 30. Oktober

Zeit: 17 Uhr bis 19 Uhr

Ort: Wohlsdorf bei Bernburg

Preis: Mit Kostüm gratis / ohne Kostüm, 3 Euro

Spukabend bei den Schlossfestspiele in Parchen

Kurz vor Halloween finden in Parchen die Schlossfestspiele statt. Da es in einem richtigen Schloss aber ohnehin spukt, musste man sich für Halloween gar nicht groß umstellen.



Bei der Erlebnistour durch die ehrwürdigen Hallen, kann man Gespenster und Ungeheuer dabei beobachten, wie sie ihr Unheil im Schloss treiben.



Datum: Samstag, 28. Oktober

Zeit: 19 bis 22 Uhr

Ort: Parkstraße 1, 39307 Parchen

Preis: 5,50 Euro

Halloween-Party in der Essenzen-Fabrik P16, Zerbst

Am Samstag, dem 28. Oktober, wird sich auch in Zerbst stilvoll gegruselt. DJ Marcelli kümmert sich an dem Abend um die musikalische Unterhaltung. Für kostümierte Gäste gibt es ein Getränk gratis.



Datum: Samstag, 28. Oktober

Zeit: ab 21 Uhr

Ort: Kastanienallee 6, 39261 Zerbst

Preis: 10 Euro

Info: Es handelt sich um eine P16 Veranstaltung

Große Halloween-Party im Tierpark Schönebeck

Halloween im Schönebecker Tierpark ist für die ganze Familie ein besonderes Erlebnis. Die kleinen und großen Gruselfans können sich im Tierpark Bierer Berg auf einen unterhaltsamen Abend freuen.



Hier gibt es unter anderem Stockbrot und Marshmallows beim Lagerfeuer. Außerdem wird eine Hüpfburg aufgebaut, ein T-Rex freigelassen und ein Nachtrundgang zu den Gestalten der Finsternis unternommen.



Im Tierpark Schönebeck sind Kostüme ausdrücklich erwünscht.



Datum: Dienstag, 31. Oktober

Zeit: ab 16 Uhr

Ort: Bierer Berg 1, 39218 Schönebeck

Preis: der Eintritt ist frei, freiwillige Spenden sind willkommen

Teenie Halloween-Party und Dessaus größte Halloween-Party im KUFA

Im KUFA Dessau finden zu Halloween gleich zwei Veranstaltungen statt. Die Jüngeren von 11 bis 16 Jahren können im KUFA das aufwändigste Grusel-Event der Stadt genießen. Die Party wird mit ordentlich Dekoration, vielen Specials und musikalischer Atmosphäre auf zwei Floors stattfinden.



Datum: Samstag, 28. Oktober

Ort: Askanische Straße 156, 06842 Dessau

Zeit: ab 12 Uhr bis 23.30 Uhr

Preis: Vorverkauf 7,90 Euro / Tageskasse 10 Euro

Info: Das Mitführen eines Dokuments zum Altersnachweis ist verpflichtend!



Ab 22 Uhr startet dann die Party für Besucher ab 18 Jahren. Hier wird den dunklen Mächten gehuldigt und die gruseligste Nacht des Jahres eingeleitet. Zum Abtanzen stehen mehrere Floors zur Verfügung.



Datum: Samstag, 28. Oktober

Ort: Askanische Straße 156, 06842 Dessau

Zeit: Einlass ab 21 Uhr

Preis: Early Bird Ticket 7,90 Euro / normaler Vorverkauf: 9,90 Euro Info: Es wird nur eine begrenzte Anzahl an Tickets geben!

Kinderhalloween auf dem Gut Mößlitz in Zörbig

In Zörbig findet ein umfangreiches Halloweenfest auf dem Gut Mößlitz für die Kleinen statt. Hier gibt es unter anderem eine Monsterparty, Geisterspiele, den Gruselpfad, Lagerfeuer, Kinderschminken, eine Kutschfahrt und den Fackelzug zu entdecken.



Datum: Dienstag, 31. Oktober

Ort: Mößlitz 6, 06780 Zörbig

Zeit: ab 14 Uhr

Preis: freier Eintritt

Kids-Halloween-Party im Freizeit- und Eventcenter Salzwedel

Die Party im Freizeit- und Eventcenter Salzwedel bietet eine Vielzahl von Aktivitäten für die Kleinsten. Eine der Hauptattraktionen wird die Halloween-Kinderdisco sein. Hier können die Kinder zu ihrer Lieblingsmusik tanzen und sich amüsieren. Für zusätzlichen Spaß und Unterhaltung wird es auch eine Kinderanimation geben.



Auf der Kids-Halloween-Party werden außerdem Tanzdarbietungen der Tanzschule Müller, der 1. Salzwedeler Stadtgarde und der Tanzgruppe Fantasy präsentiert.



Alle Besucher, besonders die Kinder, dürfen gerne verkleidet erscheinen.



Datum: Dienstag, 31. Oktober

Ort: Am Chüdenwall 15, 29410 Salzwedel

Zeit: 15 bis 18 Uhr

Preis: 5,67 Euro

Halloween auf dem Abenteuerspielplatz Schadeleben

Auf dem Abenteuerspielplatz in Schadeleben wird es zu Halloween unheimlich und gruselig. Hier gibt es für die Kinder eine Gruselburg, die Kleinen können sich schminken lassen und verschiedene Spiele laden zum Mitmachen ein.



Datum: Samstag, 28. Oktober

Ort: Mößlitz 6, 06780 Zörbig

Zeit: von 11 bis 17 Uhr

Preis: freier Eintritt

Gruseln bei der Feuerwehr in Halle-Diemitz

Das passend zu Halloween umgestaltete Feuerwehrhaus in Halle-Diemitz hat am Samstagnachmittag seine Tore geöffnet. Dieses Jahr steht die Party unter dem Motto: „EscapeRoom“.



Alle Besucher können sich unter anderem auf deftiges Essen, einen Kostüm-Wettbewerb, den Kuchenbasar, das Gruselkabinett und ein Lagerfeuer freuen. Ab 18.30 Uhr lädt die „Diemitzer Spritzenhaus Combo“ zum Feiern und Tanzen.



Datum: Samstag, 28. Oktober

Ort: Apoldaer Str. 20, 06116 Halle

Zeit: ab 12 Uhr bis 23.30 Uhr

Preis: der Eintritt ist frei

Halloween im Karlsbad in Halle

Bei Sonnenuntergang verwandelt sich das Freibad in ein wahres Gruselparadies. Auf dem Karlsbader Friedhof wandeln dann große und kleine Geister. Zum Anlass gibt es verwunschene Köstlichkeiten, eine Halloween-Bastelstraße, Knüppelkuchen, Geister-Crepes und Waffeln.



Des Weiteren können sich Besucher über Shows und Monster-Disco, Karussells, Glühwein und blutige Cocktails, Lichtinstallationen und viel Dekoration freuen. Verkleidete Gäste sind mehr als erwünscht.



Datum: Sonntag, 29. Oktober

Ort: Angersdorfer Teiche 9, 06126 Halle

Zeit: von 16 bis 21 Uhr

Preis: 66 Cent

Spuk im „Gruselzoo“ auf dem Reilsberg in Halle

Unter dem Motto: "Der Berg spukt" verwandelt sich der Zoo in eine unheimliche Welt der leuchten Kürbisköpfe, in der Zombies, Vampire und Hexen umhergeistern. Besucher können sich auf einen dekorierten Zoo freuen.



Kinder können sich an Aktionsständen beim Geisterschießen oder beim Leuchtball werfen ausprobieren. Es wird auch eine Feuershow der „Freaks on Fire“ präsentiert.



Der Gruselzoo soll dabei ein spaßiges Familienerlebnis sein und ist nicht nur für hartgesottene Gruselfans gedacht. Zur Erholung vom ein oder anderen lustigen Schock gibt es Glühwein, Kakao, Crêpes und Heißes vom Grill.



Uhrzeit: Kassenöffnung und Einlass: 9 bis 17 Uhr / Die Tierhäuser schließen um 17.30 Uhr und der Zoo um 19 Uhr



Preise: Vollzahler: Im Vorverkauf 10 Euro / An der Abendkasse ab 15 Uhr, 14 Euro

Was ist Halloween und warum wird es gefeiert?

Die tatsächliche Herkunft von Halloween ist nicht eindeutig nachweisbar. Es wird vermutet, dass der Ursprung von Halloween bei den Kelten in Irland liegt. In vorchristlicher Zeit feierten sie am 31. Oktober "Samhain", was ursprünglich ein Erntedank-Fest war. An diesem Tag konnten jedoch auch Kontakte zum Reich der Toten hergestellt werden.



Irische Einwanderer brachten ihr Brauchtum mit in die USA. Dort wurde Halloween erst zu dem Fest, als das es jetzt bekannt ist. Seit den 1990er Jahren wird Halloween auch in Europa immer beliebter.

Was heißt Halloween übersetzt auf Deutsch?

Die Bezeichnung Halloween lässt sich vom Englischen "All Hallows' Eve" (der Abend vor Allerheiligen) herleiten und bezeichnet die Nacht vom 31. Oktober auf den 1. November. Das Wort "Halloween" an sich hat somit keine wortwörtliche Übersetzung im Deutschen.

Lesen Sie auch: Fünf einfache und beliebte Halloween-Kostüme für Kurzentschlossene

Warum schnitzt man Gesichter in Kürbisse?

Früher wurden gruselige Gesichter in Rüben geschnitzt und mit Kerzen ausgeleuchtet, um böse Geister zu vertreiben. Nachdem die Halloween-Tradition in den USA ankam, wurden Rüben gegen Kürbisse ausgetauscht, da diese weiter verbreitet waren. Seither hält sich der Brauch der Kürbis-Schnitzerei nach der Ernte.

Vielerorts werden auch Wettbewerbe veranstaltet, bei denen der größte und schwerste Kürbis gewinnt. Der schwerste Kürbis Europas im Jahr 2023 kommt aus Bayern und wiegt ganze 1041,5 Kilogramm.

Lesen Sie auch: Riesenkürbis aus Altjeßnitz schlägt alle - Sieg bei Meisterschaft in Klaistow

Cuttermesser und Nadel-Linie: So gelingt die Kürbisfratze

Wie bekommt der Kürbis so richtig böse Augen und einen Riesen-Mund? Und welches Werkzeug taugt dafür am besten? Wir zeigen Ihnen Tipps von Experten, die sich mit dem orangefarbenem Gemüse auskennen.

Warum gibt es an Halloween Süßigkeiten?

Traditionell verkleiden sich Kinder an Halloween und ziehen von Haus zu Haus, in der Hoffnung möglichst viele Süßigkeiten zu erbeuten. Auch diese Tradition lässt sich auf die irische Mythologie zurückführen.

Zu "Samhain" wurden kleine Gaben vor den Häusern aufgestellt, um die Besucher aus der Totenwelt zu besänftigen. Einige Menschen verkleideten sich und versuchten so die bösen Geister abzuschrecken, Lagerfeuer sollten zur Fernhaltung dienen.

Welche Süßigkeiten eignen sich für Halloween?

Für Halloween eignen sich vor allem Süßigkeiten, die einzeln verpackt sind. Die Verteilung der Süßigkeiten an Kinder bleibt so hygienischer. Auch sollte darauf geachtet werden, dass die Naschereien nicht kurz vor dem Ablaufdatum sind.



Extra für das Fest bieten auch viele Süßigkeiten-Hersteller bestimmten Halloween-Produkte an, die sich gut zum Verschenken eignen.

Warum sagt man "Süßes oder Saures"?

Wie in der irischen Sage sollen auch hierzulande die kleinen Gespenster, die von Haus zu Haus ziehen, mit Gaben in Form von Süßigkeiten besänftigt werden. Bekommen sie keine Naschereien, so kann es sein, dass sie den Hausbesitzern einen Streich spielen – also etwas "Saures".

Der Spruch "Süßes oder Saures" wurde erst in den USA wirklich bekannt. Im Englischen heißt es "Trick or Treat", also "Streich oder Leckerei". Meist sind die Streiche harmlos, teilweise treiben es die Halloween-Begeisterten aber auch zu weit, sodass sogar die Polizei einschreiten muss.

Welche Halloween-Streiche sind okay und welche sind strafbar?

Zu den harmlosen Streichen gehören zum Beispiel das Verteilen von Klopapier im Vorgarten oder das Auftragen von Zahnpasta auf der Türklinke. Bei diesen Streichen muss nicht mit rechtlichen Konsequenzen gerechnet werden.

Anders ist es bei vermeintlichen Streichen, bei denen fremdes Eigentum beschädigt wird oder sich unerlaubt Zutritt zu einem Grundstück oder Haus verschafft wird. Diese Vergehen können mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden.

Die Polizei warnt zudem davor, sich als "Horrorclown" zu verkleiden und andere Menschen zu erschrecken. Schon das bloße Erschrecken kann strafrechtlich relevante Konsequenzen haben, wenn sich der Erschreckte dabei verletzt.

Lesen Sie auch: Heidi Klum: Schlaflose Nächte wegen ihrer Halloween-Kostüme

Hunde an Halloween nicht verkleiden - und Klingel ausmachen

Mag sein, dass die Bulldogge als Pirat oder die Katze mit ihren Fledermausflügeln zum Piepen aussehen. Doch für die Tiere kann das zum Horror werden. Bitte vermeiden, fordern Tierschützer.

Warum ist Halloween so beliebt?

Halloween ist geprägt von Popkultur und Kommerz. In den letzten Jahren hat die Anzahl an Filmen und Veranstaltungen, sowie die Vielfältigkeit von Kostümen und Dekoration immer weiter zugenommen. Viele Menschen mögen es, sich zu gruseln und noch mehr haben einfach Spaß daran, sich zu verkleiden, so wie es auch zum Karneval der Fall ist.

Die Halloween-Parade in New York zählt zu den größten der Welt. Tausende Menschen laufen verkleidet mit und locken allerhand Schaulustige an. Foto: imago images/Pacific Press Agency

Wo wird Halloween am größten gefeiert?

In den USA wird Halloween am intensivsten gefeiert. In der Stadt New York findet jedes Jahr eine der größten Halloween-Paraden statt. Es nehmen rund zwei Millionen Menschen an dem Umzug teil.

Auch in Deutschland finden in vielen Großstädten zahlreiche Halloween-Partys statt. Seit einigen Jahren finden in Potsdam im Filmpark Babelsberg die Horrornächte statt. Besucher des Parks werden von gruseligen Gestalten erschreckt, müssen sich ihren Weg durch düstere Korridore bahnen und können finstere Live-Shows besuchen.

Halloween: Beliebter Feiertag und Kassenschlager

Die Filmindustrie nutzt Halloween als Anlass für die Veröffentlichung von neuen Gruselfilmen. Halloween hat es zudem längst in den Handel geschafft. Kostüme, Masken, Schminke und Dekoration lassen sich im Sortiment von vielen Geschäften finden.

Lebensmittel mit Halloween-Motiven oder im gruseligen Design lassen sich ebenfalls in den Supermarktregalen finden.

Kindgerechte Filme rund um Halloween finden

Die einen halten sich bei Grusel-Szenen die Hände vors Gesicht, andere rutschen hin und her. Wann können Kinder welche Halloween-Filme schauen?

Mit einem grünen Ampelzeichen geben Medienexperten Eltern Tipps.