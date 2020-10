In Sachsen-Anhalt wird es zum Wochenende herbstlich. Es wird wahrscheinlich auch regnen. Symbolfoto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB

Die Menschen in Sachsen-Anhalt müssen sich am Wochenende auf trübes Herbstwetter einstellen.

Magdeburg (dpa) l Wie der Deutsche Wetterdienst in Leipzig am Freitag mitteilte, ist es in der Altmark zunächst aufgelockert und trocken. Weiter nach Süden vom Harz bis ins Burgenland ist gelegentlich Sprühregen zu erwarten. Die Höchsttemperaturen bewegen sich zwischen 9 und 12 Grad, im Harz zwischen 5 bis 9 Grad.

Am Samstagnachmittag ist es stark bewölkt und vor allem weiter im Süden regnerisch. Der Sonntag wird wolkig aber trocken. An den Temperaturen ändert sich nur wenig.