Studie der Hochschule Harz Hier klemmt es in Sachsen-Anhalt zwischen Firmen und Ämtern

Wie ist das Zusammenspiel von Unternehmen und Verwaltung in Sachsen-Anhalt? Eine am Dienstag in Magdeburg vorgestellte Studie der Hochschule Harz listet etliche Punkte auf, wo es besser laufen kann als bislang.