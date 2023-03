Leipzig - Der nächsten Festivalsaison in Mitteldeutschland steht nichts mehr im Weg: Die meisten Festivals haben ihre Line-Ups bekannt gegeben. Dazu gehören das Sputnik Springbreak Festival auf der Halbinsel Pouch, das splash! in Ferropolis bei Gräfenhainichen oder auch das Love Music Festival im Magdeburger Elbauenpark. Auch das Highfield Festival in Großpösna bei Leipzig hat mit der letzten und finalen Bandwelle einige Acts an Land gespült:

Wie schon am 26. Februar das Schwester-Festival Deichbrand im Cuxhaven bekannt gab, spielt nun auch Tokio Hotel auf dem Highfield Festival. Dass die Band dort spielen wird, war denmach abzusehen. Jetzt wurde der Act vom Veranstalter FKP Skorpio für das diesjährige Festival bestätigt.

Lesen Sie hier: Festivals 2023: Diese musikalischen Events finden nächstes Jahr statt

Das Highfield Festival findet vom 18. bis 20. August statt. Auch Tokio Hotel selbst bestätigte ihren Auftritt auf Instagram. An welchen der drei Festivaltage die Band zu sehen ist, wird erst kurz vor Beginn bekannt gegeben.

Neben Tokio Hotel wurden mit der letzten Bandwelle deutsche Bands wie Roy Bianco und die Abbrunzati Boys, die Kölner Karnevalsband Querbeat oder auch Rapper Majan bekannt gegeben. Zum den großen Headlinern diesen Jahres gehören Beatsteaks, K.I.Z oder auch die Ärzte. Das Festival, dass für ungefähr 35.000 Besucher ausgelegt ist, hat eine Mischung aus vorrangig deutschen großen sowie kleineren bekannten Künstlern. Aber auch internationale Acts besuchen regelmäßig die Bühnen des Festivals am Strömthaler See.

Auch interessant: Konzert-Highlights 2023: Diese Künstler kommen nach Magdeburg

Tokio Hotel wird nicht nur dieses Jahr nicht nur zum Highfield Festival nach Mitteldeutschland kommen. Nein, die Band rund um die in Los Angeles wohnenden Zwillinge Bill und Tom Kaulitz geben am 17. Mai in Leipzig im Haus Auensee. Mit ihrer "Beyond the World"-Europatour machen sie im Mai in weiteren deutschen Städten wie Stuttgart, Berlin und Hamburg Rast. Wer noch ein Ticket dafür möchte, sollte sich beeilen. In einigen Städten sind die Konzerte bereits ausverkauft.