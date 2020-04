Sachsen-Anhalt war das letzte Bundesland in Deutschland, in dem eine Corona-Infektion nachgewiesen worden war. Symbolfoto: Hendrik Schmidt/dpa

Vor fast sechs Wochen wurde in Deutschland der erste Fall einer Corona-Infektion bestätigt. Und in Sachsen-Anhalt?

Magdeburg (dpa) l Bei einem Mann aus dem Landkreis Starnberg in Bayern war am 28. Januar das Virus nachgewiesen worden. Seitdem hat sich Sars-CoV-2 in Deutschland weiter ausgebreitet. Sachsen-Anhalt war das letzte Bundesland in Deutschland, in dem eine Infektion nachgewiesen worden war. Die wichtigsten Entwicklungen im Überblick:

10. März:

Als letztes Bundesland ist auch in Sachsen-Anhalt die erste Infektion mit dem neuartigen Coronavirus bestätigt worden. Betroffen war den Angaben zufolge ein Mann aus Halle. Quasi zeitgleich wurden drei weitere Fälle in Sachsen-Anhalt bekannt.

12. März:

Die Stadt Halle kündigt als erste deutsche Großstadt an, alle Kindertagesstätten und Schulen zu schließen. Die Maßnahme wurde an einem Donnerstag verkündet. Am Freitag darauf teilte das Land mit, dass von Montag an auch die restlichen Schulen im Land geschlossen werden.

17. März:

Viele Geschäfte sowie sämtliche Bars und Clubs in Sachsen-Anhalt müssen wegen der Corona-Pandemie schließen. "Die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Gütern des täglichen Gebrauchs ist gesichert", teilte Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) mit. Noch am gleichen Abend ruft Halle den Katastrophenfall aus.

23. März:

In Sachsen-Anhalt gibt es einen ersten Todesfall nach einer Coronavirus-Infektion. In Halle war eine 80-jährige Frau mit schweren Vorerkrankungen gestorben, bei der auch das Coronavirus festgestellt wurde.

1. April:

Die Sachsen-Anhalter müssen sich wegen des Coronavirus noch bis zum 19. April an Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen halten. Die Ministerpräsidenten der Länder hatten sich darauf mit der Bundesregierung geeinigt.