In der Altmark und im Jerichower Land hat sich die Gefahr für Waldbrand auf Stufe 5 erhöht. Landwirte sollen Furchen zum Schutz anlegen.

Magdeburg (dpa) l In Sachsen-Anhalts Wäldern hat sich die Gefahr von Bränden weiter erhöht. In acht von achtzehn ausgewiesenen Landkreisen, Städten und Regionen galt am Freitag die höchste Waldbrand-Warnstufe 5, wie aus einer Online-Übersicht des Landeszentrums Wald hervorgeht. Eine "sehr hohe Gefahr" herrsche demnach in den Waldgebieten der Altmark, des Landkreises Wittenberg und im Jerichower Land. In den übrigen Gebieten gelte die Stufe 4.

Das bedeute, dass Landwirte, die aktuell ihre Ernte einfahren, mindestens drei Meter breite Pflugstreifen entlang einer Waldkante anlegen müssen. Das schreibe die Waldbrandschutzverordnung vor. Die Furche soll verhindern, dass ein möglicher Feldbrand auf den Wald übergeht und umgekehrt.

Laut dem Deutschem Wetterdienst ist auch erst einmal kein Regen in Sicht. Über das Wochenende werde es wieder sehr heiß, hieß es.