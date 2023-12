Kelbra/MZ - Der Pegel des Stausees Kelbra ist nach Angaben der Feuerwehr Berga am Samstag um sechs Zentimeter gefallen, liegt aber noch 14 Zentimeter über dem Maximum.

Unterstützt werden die Einsatzkräfte von Stadt Halle und aus dem Seegebiet Mansfelder Land. Außerdem waren erneut das Technische Hilfswerk aus Sangerhausen und Merseburg vor Ort.

Der Stausee Kelbra und die Helme sind am Freitag die am stärksten vom Hochwasser betroffenen Gebiete. In Roßla helfen Einwohner und Einsatzkräfte beim Verbauen von Sandsäcken. (Schnitt: Christian Kadubietz/Kamera: Steffi Rohland)

In Berga stehen insgesamt 850 Paletten mit Sandsäcken befüllt bereit. Sie befinden sich auf zwei Lagerplätzen rund um den Bauhof der Gemeinde. 61.000 Sandsäcke liegen noch als Reserve bereit, Nachschub ist schon unterwegs, so die Feuerwehr.

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz teilte am Samstagnachmittag mit: Der Zufluss zur Talsperre Kelbra aus der Helme beträgt 24 Kubikmeter pro Sekunde. Um die Talsperre weiterhin zu entlasten, erfolge die Abgabe auf konstant hohem Niveau.

Die Hochwasserlage bleibt an vielen Orten in Sachsen-Anhalt angespannt. (Schnitt: Alexander Pförtsch, Kamera: VS-Redaktion/MZ-Redaktion)

Das führe auch weiterhin zu einem extrem hohen Wasserstand in der Helme. Der lag am Pegel Bennungen am Sonntagmorgen (6.15 Uhr) bei 2,42 Metern. Dort flossen in der Sekunde 42,9 Kubikmeter durch.

Der Deutsche Wetterdienst sagt für Silvester und Neujahr schauerartigen Regen voraus: Am Dienstag soll es in ganz Deutschland Regen geben. In den Staulagen einiger Mittelgebirge sogar ergiebigen Dauerregen.

Vertiefung der Deichöffnung für Orte in Thüringen

Im Thüringer Teil der Helme wird am Silvestertag die bereits erfolgte Deichöffnung bei Mönchpfiffel-Nikolausrieth noch einmal verbreitert. Damit soll noch mehr Wasser in Senken und Felder nahe der Ortschaft abfließen, um den Stausee Kelbra zu entlasten.

Mönchpfiffel-Nikolausrieth ist derweil von steigendem Grundwasser betroffen. Einige Anwohner können inzwischen ihre Sanitärräume nicht mehr nutzen. Der Landkreis stellte einen Sanitärcontainer auf.