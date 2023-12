Bei steigenden Pegeln der Elbe am Donnerstag kämpfen Einsatzkräfte auch in Sachsen-Anhalt weiter gegen das Hochwasser. Im Norden des Landes stehen die höchsten Pegelstände noch bevor.

Die Hochwasserlage in Sachsen-Anhalt ist weiter angespannt: Pretzien: Zwei Fotografen stehen zum Sonnenaufgang am Pretziener Wehr, das am 28.12. um 10 Uhr zum Schutz der Landeshauptstadt Magdeburg gezogen werden soll.

Magdeburg/Halle (Saale) - In Teilen Sachsen-Anhalts scheint sich die Hochwasserlage langsam zu entspannen - an der Elbe steigen die Wasserstände jedoch weiter.

An einigen Flüssen in Deutschland bleibt die Hochwasserlage angespannt. Betroffen sind unter anderem Gebiete an der Elbe in Sachsen und Sachsen-Anhalt sowie an der Weser in Nordrhein-Westfalen und Niedersachsen.

Elbe bei Dresden in Sachsen vor Höchststand

Die Hochwasserlage in Sachsen bleibt vor allem an der Elbe angespannt. In Dresden wurde am Mittag wurden nach Angaben des Landeshochwasserzentrums 5,87 Meter gemessen. Das Überschreiten der Sechs-Meter-Marke wurde für Donnerstagmorgen vorhergesagt.

An anderen Flüssen wie der Mulde und der Weißen Elster gingen die Wasserstände am Mittwoch dagegen zurück. Der Deutsche Wetterdienst sagte bis zum Freitag kaum noch Niederschläge voraus.

Schutz vor Überflutung von Magdeburg - Pretziener Wehr wird gezogen

Sachsen-Anhalts Landeshauptstadt Magdeburg richtete aufgrund der Lage einen Stab für außergewöhnliche Ereignisse ein. "Obwohl es in Magdeburg derzeit keine Gefahr gibt, möchten wir wegen des bevorstehenden Silvesterwochenendes auf alle Eventualitäten vorbereitet sein", so Oberbürgermeisterin Simone Borris (parteilos). Der Scheitel des Elbehochwassers werde in Magdeburg für das bevorstehende Wochenende erwartet.

Um Magdeburg und umliegende Gemeinden vor Überflutungen zu schützen, wird das Pretziener Wehr gezogen. Mit der Öffnung wird am Donnerstag gegen 10.00 Uhr begonnen, wie der LHW ankündigte.

Das etwa 135 Meter lange Wehr war zuletzt im Juni 2013 geöffnet worden. Auch nun soll es dafür sorgen, dass ein Drittel des Elbewassers in einen 21 Kilometer langen Kanal fließt, um Schönebeck, Magdeburg und andere Orte in den Elbniederungen herum, bis es wieder in die Elbe fließt.

Die Elbe hat sich in Magdeburg in einen breiten Strom verwandelt. Unter anderem sind viele Elbwiesen inzwischen überflutet. Wegen des Hochwassers besteht nun aber doch eine Verbindung auf dem Wasser bis hinein in den Industriehafen. (Kamera: Martin Rieß, Schnitt: Torsten Grundmann)

Im Landkreis Mansfeld-Südharz, wo der Stausee Kelbra nach ungewöhnlich heftigen Regenfällen vollgelaufen ist, werden keine Überflutungen von Orten erwartet. Es würden voraussichtlich auch keine weiteren Evakuierungen notwendig, so der Landkreis am Mittwochvormittag.

Video: Die Hochwasserlage in Sachsen-Anhalt

Die Hochwasserlage bleibt an vielen Orten in Sachsen-Anhalt angespannt. (Schnitt: Alexander Pförtsch, Kamera: VS-Redaktion/MZ-Redaktion)

Aktuelle Hochwasserlage in Jerichower Land ernst

Der Landesbetrieb für Hochwasserschutz Sachsen-Anhalt (LHW) rechnet aktuell nicht mit Pegelständen der Elbe wie bei den Hochwassern 2002 oder 2013. Die Lage ist nach Angaben der Behörde vom Mittwoch ernst. "Die Deichertüchtigungen der letzten Jahre erhalten nun ihre Feuertaufe", sagte Landrat Steffen Burchhardt laut Mitteilung. Er sei sicher, dass die Situation gut beherrschbar und der Schutz der Bevölkerung gewährleistet seien. Auch die noch nicht abgeschlossenen Baumaßnahmen an den Deichen stellten die Einsatzkräfte vor keine gesonderte Herausforderung.

Nach Angaben des Landratsamtes wird die Alarmstufe 2 "sehr wahrscheinlich" überschritten, Alarmstufe 3 "jedoch aktuell nicht prognostiziert". Die Bewohner seien aufgefordert, nicht unnötig die Hochwasserschutzanlagen zu betreten und Einsatzkräfte nicht zu behindern.

Thürungen hat Glück, Überflutung bleibt aus

Den rund 180 Bewohnern der Ortschaft Thürungen war am Vortag geraten worden, ihre Häuser zu verlassen. An der Helme gilt weiter die höchste Hochwasseralarmstufe 4. Entspannung gibt es laut dem Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW) im Norden des Landes sowie im Harz.

Pegel der Bode in Oschersleben steigt auf Jahres-Hoch

Stausee Kelbra fast voll gelaufen - moderater Anstieg der Helme

Laut LHW wurde die Kapazitätsgrenze des Stausees Kelbra in der Nacht zum Mittwoch erreicht. Da der Zufluss in den Stausee rückläufig sei, werde im Laufe des Mittwochs ein moderater Anstieg des Wasserstandes der Helme erwartet, so der Landkreis Mansfeld-Südharz. Landrat André Schröder (CDU) erklärte: "Hohe Wachsamkeit bleibt geboten. Auch in den kommenden Tagen bleibt die höchste Alarmstufe 4 entlang der Helme erhalten."

Hochwasser in Sachsen-Anhalt: Talsperre Kelbra ist fast vollgelaufen. (Kamera: Frank Schedwill)

Die Deichwachen von Freiwilliger Feuerwehr und LHW sind weiter im Einsatz. Auch für die kommenden Tage würden hohe Wasserstände erwartet. Schröder dankte den Feuerwehren, dem Technischen Hilfswerk und allen freiwilligen Helfern. Auch die Zusammenarbeit der verschiedenen Behörden klappe.

An der Salzwedeler Dumme, wo seit Tagen hohe Alarmstufen galten, wurde die Gefahr heruntergestuft, wie es aus dem LHW hieß. Die zweithöchste Hochwasseralarmstufe 3 habe zuletzt an der Weißen Elster am Pegel Oberthau gegolten, an der Mulde in Dessau und an der Ohre in Wolmirstedt. Die Pegelstände der Mulde gingen grundsätzlich zurück, hieß es. Weil aber die Elbe so viel Wasser führe, komme es zu einem Rückstau.

Jeetze und Dumme: Überflutungen im Altmarkkreis - Tierpark in Salzwedel überschwemmt (Kamera: Alexander Rekow)

Mehr zum Thema: Sperrung bei Salzwedel - Straße könnte wegen Hochwasser absacken

Elbe in Magdeburg: Scheitelpunkt noch nicht erreicht - Droht Magdeburg schweres Hochwasser?

Wasserstände der Elbe in Zentimeter (cm):

Dresden = 590 cm / 28.12. 06.15 Uhr

588 cm / 27.12.23, 19.45 Uhr

588 cm / 27.12.23, 19.45 Uhr Torgau = 635 cm / 28.12. 06.15 Uhr

628 cm / 27.12.23, 19.45 Uhr

628 cm / 27.12.23, 19.45 Uhr Wittenberg = 536 cm / 28.12. 06.15 Uhr

525 cm / 27.12.23, 19.45 Uhr

525 cm / 27.12.23, 19.45 Uhr Aken = 572 cm / 28.12. 06.15 Uhr

556 cm / 27.12.23, 19.45 Uhr

556 cm / 27.12.23, 19.45 Uhr Barby = 559 cm / 28.12. 06.15 Uhr

551 cm / 27.12.23, 19.45 Uhr

551 cm / 27.12.23, 19.45 Uhr Schönebeck =

544 cm / 27.12.23, 19.45 Uhr

544 cm / 27.12.23, 19.45 Uhr Magdeburg Rothensee =

613 cm / 27.12.23, 19.45 Uhr

613 cm / 27.12.23, 19.45 Uhr Niegripp = 687 cm / 27.12.23, 17.45 Uhr

Tangermünde = 54 cm / 28.12. 06.15 Uhr

540 cm / 27.12.23, 19.15 Uhr

(Aktuelle Messwerte der Flüsse in Sachsen-Anhalt - Angaben der Hochwasservorhersage des Landes (ungeprüfte Rohdaten)

Elbe in Sachsen: Dresden ruft Alarmstufe 3 für Elbe aus

Entwarnung an Saale in Halle-Trotha: Pegel klettert auf 4,90 Meter

Die Stadt Halle teilte mit, dass der Pegelstand der Saale am Unterpegel Trotha am Mittwoch nahezu unverändert zum Vortag geblieben sei. "Der Scheitel hält damit länger an, als ursprünglich prognostiziert. Ein spürbares Absinken wird nun für die kommenden Tage erwartet."

Mulde bei Dessau Mosigkau: Feuerwehr öffnet Sperrbauwerk im Dessauer Ortsteil Mosigkau - Baum staut Wasser an

Lage an den Flüssen der Harzregion: Hochwasseralarm im Harz: Wo sich die Flut in der Region am stärksten auswirkte

Anhalt-Bitterfeld: Hochwasser an der Mulde - Pegel im Altkreis Bitterfeld erreichen Höchststand

Region Bernburg: Alarmstufe 2 an Bode und Saale im Raum Bernburg

Saale bei Weißenfels: Hochwasserwarnstufe 2: Saalepegel erreicht Radweg in Weißenfels

Jeetze und Dumme in der Altmark: Überflutungen im Altmarkkreis - Tierpark in Salzwedel überschwemmt

Lage an der Nuthe in Zerbst: Alter Teich in Zerbst wird zur Seenlandschaft: Wasser der Nuthe bedroht mehrere Wohnhäuser

Okertalsperre im Harz randvoll: Sorge vor steigendem Pegelstand

Die Okertalsperre im Harz hat ihre maximale Kapazität erreicht.

Über den Überlauf der Staumauer werde nun mehr Wasser in die Oker abgegeben, teilte die Stadtverwaltung Braunschweig (Niedersachsen) am Dienstag mit.