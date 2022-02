Hochwassergefahr in Sachsen-Anhalt aktuell - erste Alarmstufen erreicht: Pegel sinken leicht

Durch starken Regen in den vergangenen Tagen steigen die Pegel der Flüsse in Sachsen-Anhalt. In einigen Landkreisen wurden bereits Hochwasserwarnungen herausgegeben.

Magdeburg/Halle (Saale)/dpa/DUR - Derzeit gilt eine Hochwasserwarnung für das Aland-Flussgebiet im Landkreis Stendal und für die Jeetze und ihren Nebenfluss Dumme im Altmarkkreis Salzwedel. Nach Angaben des Landesbetriebs für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LSH) haben die Niederschläge der letzten Tage zu einer deutlichen Erhöhung der Wasserstände der Salzwedeler Dumme geführt.

An den Hochwassermeldepegeln sei die Überschreitung des Richtwertes der Alarmstufe 1 bis zum Folgetag nicht ausgeschlossen. Die Warnung wurde am Montagfrüh herausgegeben und gilt bis einschließlich Mittwoch.

Vor allem im westlichen Sachsen-Anhalt haben einige Flüsse die Meldegrenze überschritten, wie aus den Daten des Landesbetriebes für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft hervorgeht. Die Bode hat nahe Wegeleben die Alarmstufe 2 bereits am Sonntagabend überschritten. Nachdem der Wasserpegel am Montagmorgen bei 170 Zentimetern gelegen hat, ist er bis um 13 Uhr um vier Zentimeter gestiegen.

In Thale (201 Zentimeter), Mahndorf (91 Zentimeter), Ilsenburg (153 Zentimeter) und an der Steinernen Renne nahe Wernigerode (55 Zentimeter) sind die Pegel weiterhin über dem Grenzwert der Alarmstufe 1 (Stand: 21.02. - 13.45 Uhr). In Mahndorf, Ilsenburg und an der Steinernen Renne ist der Pegel seit 10 Uhr bereits wieder gesunken.

Im Altmarkkreis Salzwedel steigt der Pegel der Dumme derzeit stark an. Von 43 Zentimeter (Stand: 20.02. - 10.15 Uhr) ist der Fluss innerhalb von 24 Stunden auf 71 Zentimeter (Stand: 21.02. - 10.15 Uhr) angestiegen. Die erste Alarmstufe wird hier ab einem Grenzwert von 110 Zentimetern erreicht. Um 13.30 Uhr wurde ein Wasserstand von 68 Zentimtern gemessen.

Bedeutung der Alarmstufen

Alarmstufe 1 Meldebeginn: der festgelegte Richtpegel des Wasserstandes wird mit steigender Tendenz überschritten

Alarmstufe 2 Kontrolldienst: die Städte und Gemeinden richten einen Kontrolldienst ein

Alarmstufe 3 Wachdienst: es wird ein ständiger Wachdienst eingerichtet und mit Maßnahmen der Deichverteidigung begonnen

Alarmstufe 4 Hochwasserabwehr: es besteht Gefahr für die Allgemeinheit, Wirtschaft oder für die Funktionstüchtigkeit wasserwirtschaftlicher Anlagen

Jeder Fluss hat andere Grenzwerte für die jeweiligen Alarmstufen.