Hochwasserschäden an Schlossensemble Großkühnau beseitigt

Dessau-Roßlau - Acht Jahre nach der Flut in Sachsen-Anhalt erstrahlt das Schlossensemble Großkühnau in neuem Glanz. Die Restaurierungsarbeiten sind abgeschlossen, wie die Kulturstiftung Dessau-Wörlitz am Montag mitteilte. Insgesamt 8,5 Millionen Euro wurden den Angaben nach mit Hilfe des Bundes und des Landes investiert. Das Hochwasser an Elbe und Mulde hatte 2013 am Schloss, dazugehörigen Gebäuden und im Park erhebliche Schäden angerichtet.

In dem historischen Ensemble sind eine wissenschaftliche Bibliothek und Archive untergebracht. Großkühnau ist Sitz der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz. Diese widmet sich der weiteren Erforschung und Pflege des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs. Mit kleinen Schlössern, Tempeln, Seen und Kanälen gehört es zu den kulturhistorisch wertvollen Anlagen in Deutschland, seit 2000 zum Unesco-Welterbe.