János Ráduly auf dem Uni-Campus in Magdeburg vor einem Werkstück, an dem er im MAW selbst mitgearbeitet hat.

Magdeburg - An einem Augustabend 1972 rollten drei Busse nach Magdeburg hinein. In einem saß János Ráduly, Jahrgang 1953. Er war mit 200 ungarischen Landsleuten auf dem Weg in die Elbestadt. Ráduly: „Das Erste, was ich sah, war die riesige Mülldeponie. Wo bist du gelandet, dachte ich?“