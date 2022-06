Hohe Haftstrafe für syrischen Pakettrick-Räuber

Magdeburg - Mehrere Frakturen am Kopf, Schädelhirntrauma, Prellungen – bis heute Angst, die Tür zu öffnen. Diese physischen und psychischen Verletzungen listete die Vorsitzende der 5. Großen Strafkammer am Landgericht, Claudia Methling, in ihrer Urteilsbegründung auf. Hervorgerufen durch Tritte und Schläge am 20. Oktober 2021, dem Tag, an dem Frau H. in Halberstadt innerhalb ihrer vier Wände überfallen und beraubt worden war.