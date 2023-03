Immer mehr Rentner arbeiten in Sachsen-Anhalt

Betriebsleiter Ronald Könnecke (r.) und Dipl. Physiker Klaus Rönnebeck (M.) in der Werkhalle von Zorn Instruments in Stendal. Links: Mitarbeiter Tim Große, der Teile für Fallgewichts-Präzisionsgeräte fertigt.

Stendal/Magdeburg/Möser - Dass er mit 77 Jahren immer noch arbeiten würde, das hätte sich Klaus Rönnebeck nicht träumen lassen, als er zwischen 1964 und 1969 an der Martin-Luther-Universität Halle Physik studierte. „Die Delete-Kühlung, also Kühlaggregate ohne Motor mit Halbleiterelektronik, waren gerade in der DDR ein großes Thema“, erinnert er sich. Darüber habe er dann auch seine Diplomarbeit geschrieben. „Über der ganzen Sache lag damals der Schleier des Geheimnisvollen. Von Raumfahrttechnik wurde gemunkelt. Heute werden mit diesem System Kühltaschen hergestellt.“