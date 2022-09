Schulen in Sachsen-Anhalt im akuten Notstand

Die akute Lage bei der Unterrichtsversorgung in Sachsen-Anhalt spitzt sich zu. Mehrere Schulen müssen in den Notbetrieb wechseln. In Magdeburg wurden Schüler einer Gesamtschule in den Distanzunterricht geschickt.

Unterricht in der Schule? So sollte es eigentlich sein. Doch immer häufiger wechseln Schulen in Sachsen-Anhalt in den Notbetrieb.

Magdeburg - Erst am Dienstag waren die Schüler der Klasse 7b an der Gemeinschaftsschule „Thomas Mann“ in Magdeburg informiert worden, dass sie am Folgetag nicht in die Schule kommen müssen. Aufgaben wurden ihnen über die Lernplattform Moodle zur Verfügung gestellt.