Die Zahl der Tierarztpraxen in Sachsen-Anhalt schrumpft. Gab es 2018 noch 282, sank die Zahl bis 2021 auf 265. Dass dieser Trend ein bundesweiter ist, tröstet den Präsidenten des Landestierarztverbandes Sachsen-Anhalt, Dr. Wolfgang Gaede, nicht.

Immer weniger Tierarztpraxen in Sachsen-Anhalt

Magdeburg - „Gab es vor zehn Jahren in Sachsen-Anhalt – in Magdeburg und Wittenberg – wenigstens noch zwei Tierkliniken, ist diese Art von Einrichtungen inzwischen völlig von der Landkarte verschwunden“, sagt Wolfgang Gaede, Chefveterinär zwischen Arendsee und Zeitz. Diese Bezeichnungen dürfen nur jene Behandlungsstellen für „Harras“, „Mautzi“ & Co. tragen, die sieben Tage die Woche 24 Stunden geöffnet haben. „Trifft das nicht zu, sind diese Einrichtungen nur ,Tageskliniken’ oder ,Tiermedizinische Versorgungszentren’.“