In Zeiten von hohen Zinsen und der Ansiedlung von Intel bei Magdeburg fragen sich immer mehr Menschen in Sachsen-Anhalt, ob sich eher das Mieten oder der Kauf einer Immobilie lohnt. Darauf gibt es nun eine Antwort. Warum das Jerichower Land in den Top drei bundesweit liegt.

Magdeburg - Nahezu überall sinken die Immobilienpreise, nur in Sachsen-Anhalt nicht. Laut einer Erhebung des Immobiliendienstleisters McMakler sind die Preise im zweiten Quartal seit langer Zeit wieder erstmals um 0,8 Prozent gefallen, nur in Sachsen-Anhalt nicht. Hier wurden mit einem Plus von 2,1 Prozent die am stärksten steigenden Preise verzeichnet. Allerdings verlangsamte sich demnach auch hier der Preisanstieg deutlich. Lohnt sich also der Immobilienkauf im Vergleich zur Mietwohnung noch?