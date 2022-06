Vor drei Monaten trat die Pflege-Impfpflicht in Kraft. Nun ist eine Übergangsfrist des Landes abgelaufen. Was passiert nun?

Bitterfeld/Brehna/MZ - Die Zahlen steigen wieder, eine Sommerwelle scheint anzurollen. Zwar ist das Coronavirus nach zwei Jahren in der Öffentlichkeit längst nicht mehr so präsent. Nun könnten sich das Virus und seine Folgen aber in einem anderen Kontext auf die Lebensrealität vieler Menschen in der Region auswirken.