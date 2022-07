In Bernburg wird das Virus im Abwasser gemessen

Bernburg/Halle/MZ - Sagt bald das Abwasser in Bernburgs Kläranlage voraus, dass die nächste Coronavirus-Welle bevorsteht - und das noch bevor die ersten schweren Fälle in den Krankenhäusern behandelt werden müssen? Möglich ist es. Denn schon seit Monaten arbeiten Experten vom Landesamt für Umweltschutz (LAU) in Sachsen-Anhalt mit Sitz in Halle an einem verlässlichen Frühwarnsystem bei einer Ausbreitung von Covid-19.