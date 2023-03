Bitterfeld - Stille. Am Rande der Bucht des Sees hocken Kormorane auf ihrem Baumstumpf-Quartier am Ufer. Dann fliegt er ein: der König des Reviers, ein Seeadler. Majestätisch gleitet der Greifvogel über das Wasser. Wir sind nicht etwa im Donau-Delta, sondern am Stadtrand von Bitterfeld in Sachsen-Anhalt. Mitten in der Goitzsche-Wildnis, einem 1300 ha großen Areal (das entspricht 1800 Fußballfeldern) am gefluteten Restloch des einstigen Braunkohletagebaus Goitzsche.

