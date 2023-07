Handwerksbetriebe in Sachsen-Anhalt möchten in großer Zahl Fachkräfte ausbilden. Aber es fehlt an Bewerbern.

Antonius WollmannSalzwedel - Die Zahl der Auszubildenden in Handwerksbetrieben im nördlichen Sachsen-Anhalt ist in diesem Jahr leicht um 2,2 Prozent gestiegen. Insgesamt beginnen am 1. August 938 Lehrlinge ihre Ausbildung, wie Handwerkskammerpräsident Hagen Mauer gestern auf einer Pressekonferenz in Salzwedel bekannt gab. Man rechne aber damit, dass in den nächsten Wochen und Monaten noch einige hundert dazukommen werden.