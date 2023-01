Lost Place im Harz: Altes Eisenwerk in Mägdesprung offenbart Walter Ulbrichts eisernes Erbe

In Mägdesprung schlug 350 Jahre lang eines der industriellen Herzen im Harz. Nun ist das alte Eisenwerk verlassen. Die Natur hat sich den Ort zurück erobert. Was es zu entdecken gibt.

Mägdesprung/MZ - Auf den Straßenschildern stehen Bezeichnungen wie „Drahtzug“ und „Eisenhammer“, in Ortsmitte röhrt ein riesiger Hirsch aus Zink und seit zehn Jahren steht auch der berühmte Obelisk wieder auf seinem Podest an der Straße, um an den einst hier herrschenden Fürsten Friedrich Albrecht von Anhalt-Bernburg zu erinnern.