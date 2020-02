Fast 150 Jahre Magdeburger Armaturenwerke wurden von 46 Autoren zusammengetragen.

Magdeburg l Ein neues Buch widmet sich einem besonderen Kapitel der Magdeburger Industriegeschichte. 46 Autoren, vorwiegend frühere Mitarbeiter der Magdeburger Armaturenwerke, haben eine „Geschichte der Armaturenindustrie in Magdeburg von 1850 – 1996“ verfasst. Die Redaktion lag in den Händen von sechs Ingenieuren.

Zum Fototermin erscheinen die sechs gemeinsam. Warm angezogen schlendern sie über den Campus der Otto-von-Guericke-Universität. Es ist ein grauer Tag, kalt und windig. Die Jacken bleiben deshalb an und müssen mit aufs Foto.

Die Mützen nicht. So werden sechs graue Haarschöpfe sichtbar. Es ist nicht das einzig Verbindende zwischen den Männern zwischen 70 und 83. Sonst hätten sie kaum ein Jahrzehnt am Buchprojekt arbeiten können.

Treffen am vertrauten Ort

Den Ort hatten sie vorgeschlagen. Der Campus der Otto-von-Guericke-Universität ist ihnen vertraut. Einige von ihnen haben an der Technischen Hochschule studiert, dem Vorläufer der Universität. Andere haben die Zusammenarbeit mit Wissenschaftlern der Hochschule schätzen gelernt.

Den Ausschlag für die Wahl des Fotoplatzes gab eine Armatur, die vor einem der Institutsgebäude aufgestellt wurde. Als Denkmal des Magdeburger Armaturenbaus steht sie auf einem Betonsockel, grün gestrichen, um die drei Meter hoch und vermutlich einige Tonnen schwer.

Es ist eine KKW-Schnellschlussarmatur aus dem Magdeburger Armaturenwerk, bestimmt für ein Kernkraftwerk. Der Name verrät die Besonderheit. Sollte es notwendig sein, muss die Armatur blitzschnell schließen und die Verbindung unterbrechen. „Da haben unsere Konstrukteure gute Arbeit geleistet“, sagt Hartmut Henning.

Er ist einer der Jüngeren in dem sachkundigen Team von Armaturenbauern, Jahrgang 1947, und stammt aus Mecklenburg-Vorpommern. Im MAW übte er verschiedene Leitungsfunktionen aus. Auf dem Bild steht er mit verschränkten Armen neben dem Ältesten, Rolf Höltge.

Elf Lebensjahre liegen zwischen beiden. Höltge war Hauptabteilungsleiter im MAW und machte sich nach 1990 um verschiedene Firmenneugründungen in Magdeburg verdient. Er hatte die Idee zum Buch und suchte dafür eine Schar Gleichgesinnter.

Neben ihm blickt Hans-Jürgen Römmer in die Kamera. Er ist ein Jahr jünger als Höltge, stammt aus Oschersleben, kam aber über ein sächsisches Unternehmen ins MAW, wo er die Konstruktion für Sicherheitsarmaturen leitete.

Da passt es, dass gleich hinter ihm Reinhard Milius an der Armatur lehnt. Er ist Wanzleber und der Jüngste im Team. Im MAW war er stellvertretender Leiter des Bereichs Grundsatzarbeit und Prognose. Die Mitarbeiter suchten früh Trends in der Armaturentechnik zu erkennen und testeten zugleich neue Konstruktionen auf Zuverlässigkeit.

Peter Sobotta suchte sich auf der anderen Seite der Armatur einen Platz auf dem Sockel. Für den 80-Jährigen war der Armaturenbau fast ein familiäres Erbe. Denn schon sein Vater arbeitete im MAW. Von 1954 lernte er den Beruf des Mechanikers.

Nach und nach suchte er höhere Weihen, wurde Technologe für Schwermaschinenbau, schließlich Dipl.-Ing. für Fertigungsprozessgestaltung. Mit einem Lachen erinnert er sich, dass es nun zwischen ihm und dem Vater auch mal kleinere Reibereien gab, etwa wenn Junior für die Fertigung von Teilen andere Zeiten vorgab als der Senior.

Vor Sobotta hat sich Hans-Dieter Lippold seinen Fotoplatz gesucht. Der Sachse aus Zwickau, den die Liebe ins Magdeburger Land lockte, ist der Einzige im Team, der nicht im MAW arbeitete. Als Inspektor der Technischen Überwachung und des TÜV gehörte das MAW aber zu seinen Kontrollbereichen.

Ehrenplatz im MAW

Inzwischen sollte ihm das Team ohnehin so etwas wie die MAW-Ehrenmitgliedschaft angetragen haben. Denn die Aufgabe, die er zu erfüllen hatte, hatte es wahrlich in sich. Er musste das Layout des Buchs anfertigen, die Bilder bearbeiten und die oft handschriftlichen Artikel entziffern und auf Länge bringen. Das hieß auch, dass er hin und wieder mit den Autoren um ein paar Worte feilschen musste.

Wer das Reißerische liebt, wird vielleicht über den ein wenig nüchtern klingenden Buchtitel die Nase rümpfen. Aber die Autoren haben nicht vor, sich mit Grisham und Co. vergleichen zu wollen.

Ihr Buch ist ein gewichtiges Buch, und das im doppelten Wortsinn. Zum einen bringt es nämlich beachtliche 1820 Gramm auf die Waage und bietet zwischen den Buchdeckeln 418 Seiten Text und Anhang, zum anderen hilft es, die Leistungen der Magdeburger Industrie in Erinnerung zu behalten.

Dafür haben die sechs Ingenieure Bücher und Zeitungen gewälzt, im Internet und in Archiven gestöbert, Autoren gesucht, Texte verringert, bis endlich aus rund 600 besagte 418 Seiten wurden. Immer auch mit dem Gefühl, einen Beitrag zur Kulturhauptstadtbewerbung zu leisten.

Der Beginn der Magdeburger Armaturenindustrie ist eng mit Bernhard Schäffer verbunden. Es war die Zeit, als Dampfmaschinen mittels Transformation Werkstätten oder in der Landwirtschaft Erntemaschinen antrieben. Aber Dampfmaschinen wurden auch gefährlich, wenn sich Überdruck aufstaute.

Und die damals gebräuchlichen Quecksilber-Druckmesser waren störanfällig. Schäffer entwickelte ein Plattenfeder-Manometer. 1849 erhielt er ein Patent des Königreichs Preußen. „Dieses Patent kann gleichsam als Gründungsurkunde des späteren Magdeburger Weltunternehmens Schäffer & Budenberg gelten“, ist zu lesen.

Am 1. März 1850 nahm die Firma in einem Hinterhaus der Magdeburger Altstadt die Produktion auf. Eine atemberaubende Entwicklung begann. 1852 wurde in der Prälatenstraße eine neue Werkstatt für zwölf Mitarbeiter eröffnet. Bald waren es 48 und der nächste Umzug war nötig. 1859 wurde in Buckau eine neue Fabrik mit nunmehr 120 Mitarbeitern eröffnet.

Um die Wende zum 20. Jahrhundert hatte die Firma 7000 Mitarbeiter und Niederlassungen in etlichen Industriestädten der Welt, zum Beispiel in Manchester, London und Glasgow, in New York und Chicago, in Moskau und Stockholm.

Einen ganz ähnlichen weltweiten Siegeszug feierten die Magdeburger Armaturenfirma C. Louis Strube und die Polte Armaturen- und Maschinenfabrik. Die Kriege brachten aber Verluste und im Zweiten Weltkrieg auch schwere Zerstörungen.

1954 folgte ein schwerer Neuanfang. Die Autoren schildern ausführlich, wie aus den großen Armaturenherstellern in der Stadt zuerst die Magdeburger Armaturenwerke „Karl Marx“ und später als Stammbetrieb des Armaturenkombinates die „Magdeburger Armaturenwerke MAW“ wurden. „Das MAW bildete den Kern der Armaturenindustrie in der DDR und in Osteuropa“, heißt es. In Spitzenzeiten arbeiteten allein im Magdeburger Stammbetrieb 8000 Menschen.

Das Ende kam 146 Jahre nach dem Anfang. Die Erwartungen und die enttäuschten Hoffnungen der MAW-Mitarbeiter an die deutsche Einheit werden auch beschrieben. Die Treuhandanstalt hatte das MAW 1990 privatisiert und an die Babcock AG für eine Million DM verkauft. Dazu gab es 362 Millionen DM Fördergelder.

Später wurden allein in Magdeburg MAW-Immobilien im Wert von 900 Millionen Mark veräußert. Hartmut Henning wendet sich aber gegen eine einseitige Schuldzuweisung. Er nennt mehrere Ursachen des Niedergangs, als eine entscheidende den nach der Währungsumstellung eingetretenen Niedergang des osteuropäischen Marktes.

Und heute? Elf neue Werke arbeiten am guten Ruf des hiesigen Armaturenbaus. Klein aber fein.

Warum die 46 Armaturenbauer dieses Buch geschrieben haben? Es gibt mehrere Gründe. Einer war bei der Buchvorstellung zu hören: „Über einen langen Zeitraum waren Magdeburger Armaturenfirmen führend in Deutschland und auf dem Weltmarkt. Auch dank der Leistungen der Techniker, Ingenieure und vieler weiterer Mitarbeiter. Das darf nicht in Vergessenheit geraten und sollte für die Nachwelt erhalten bleiben.“ Darum verstehen die Autoren ihr Buch auch als Beitrag zur Kulturhauptstadtbewerbung.