Beim 12. Tag der Industriekultur in Magdeburg öffnen rund 30 Museen und Veranstaltungsorte ihre Türen.

Ausflugstipps zum Tag der Industriekultur Technikmuseum Magdeburg, Dodendorfer Straße 65, Depotführung um 10, 11, 14 und 15 Uhr. Schiffshebewerk Rothensee am Wasserstraßenkreuz Magdeburg, Führungen um 10, 11 und 12 Uhr. Hüttenmuseum Thale, An der Hütte, 11 Uhr Vortrag zur Reaktivierung der Dampfmaschine Nr. 7, dann Führungen. Optische Telegrafenlinie Berlin-Koblenz, Führungen von 14 bis 17 Uhr in Ziegelsdorf und Schermen (Jerichower Land) und Ampfurth und Neuwegersleben (Börde). Filmmuseum Wolfen, Bunsenstr. 4, Führungen zur Ausstellung von 10 bis 15 Uhr.

Magdeburg l Wer im Technikmuseum Magdeburg den Blick schweifen lässt, die Augen schließt und etwas Fantasie aufbringt, kann den Lärm noch heute hören. Im 19. Jahrhundert schufteten in der heute denkmalgeschützten Halle Arbeiter des Gruson-Werks in einer Eisengießerei. Dort hergestellte Hartgussprodukte, unter anderem für den Eisenbahnbau, wurden zur Marke, der Standort in Magdeburg-Buckau legendär.

Am Samstag können Besucher auf 2000 Quadratmetern Ausstellungsfläche der Industriegeschichte der Region nachspüren. Zu sehen gibt es einen nach wir vor genutzten Hallenkran, eine stationäre Dresch- anlage, Druckmaschinen oder den Nachbau des spektakulären Dreideckers von Flug-Pionier Hans Grade.

Besonderer Leckerbissen

Zum Tag der Industriekultur in Sachsen-Anhalt hält Museums-Leiter Gerhard Unger einen besonderen Leckerbissen bereit. Bei vier Führungen wird ein Blick hinter die Kulissen – in das Depot des Hauses – gewährt. Dampfmaschinen, ein Gießroboter, Pumpen, Generatoren und Fahrzeuge werden hier bewahrt, wieder flottgemacht oder warten darauf, eines Tages in die Ausstellungshalle hinüberzuwandern.

Bilder Imposant: Dampfmaschine Nr. 7 im Hüttenmuseum Thale. Foto: Museum



Im Filmmuseum Wolfen werden unter anderem alte Atelierkameras ausgestellt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa



Für Gerhard Unger ist der Aktionstag in diesem Jahr auch aus einem ganz anderen Grund besonders. Seit vielen Jahren lenkt der 79-Jährige ehrenamtlich die Geschicke des Museums. Ab Juni geht das Technikmuseum in die Trägerschaft der Stadt Magdeburg. Wehmut? „Kommt nicht auf“, sagt Unger. Eher überwiegt der Stolz darauf, was an Ort und Stelle auf die Beine gestellt wurde.

Neben dem Technikmuseum Magdeburg öffnen am Sonntag zum 12. Tag der Industriekultur rund 30 weitere Museen und Veranstaltungsorte ihre Türen.

Dampfmaschine am Original-Standort

Im Hüttenmusem Thale (Landkreis Harz) dreht sich alles um die Geschichte der Dampfmaschine Nr. 7 und der Maschinenfabrik Thale. Die Heißdampfmaschine von 1912 sei einmalig für die Industriegeschichte des 20. Jahrhunderts in Sachsen-Anhalt, sagt Museumsleiterin Ute Tichatschke. Maschine und Gebäude sind noch am originalen Produktions-Standort erhalten.

Fast 80 Jahre diente der 1500 PS starke Gigant als Antriebsmaschine in der Hüttenindustrie. 1990 wurde er in voll funktionsfähigem Zustand stillgelegt. Bis dahin war die Dampfmaschine nahezu durchgehend im Drei–Schicht–System gelaufen, unterbrochen von nur einer Großreparatur im Jahr. Um 11 Uhr kann man bei einem Vortrag in diese Geschichte eintauchen, um 12 Uhr schließt eine Führung an.

Wer sich mit dem Prozess der Filmherstellung beschäftigen möchte, ist am Sonntag im Industrie- und Filmmuseum Wolfen richtig. Zu sehen gibt es dort unter anderem die größte öffentliche Kamerasammlung in Sachsen-Anhalt und die Sonderausstellung „Mein Arbeitsweg – in Rußland, St. Petersburg“. Der Schweizer Fotograf Eugen von Arb lebt seit 2004 in Petersburg.

Seine Schwarz-Weiß-Fotografien erzählen von seinem täglichen Arbeitsweg und der Fahrt mit der Metro. Er hält Senioren beim Schachspiel und lachende Schülergruppen fest. Führungen durch das Museum gibt es von 10 bis 15 Uhr zu jeder vollen Stunde.