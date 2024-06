Nach den schrecklichen Ereignissen in Wolmirstedt und Mannheim sieht Sachsen-Anhalts Innenministerin Tamara Zieschang (CDU) dringenden Nachbesserungsbedarf bei Waffenverbotszonen.

Nach Messerattacke in Wolmirstedt

Magdeburg - „Gerade an belebten Orten, an denen viele Menschen auf engem Raum zusammenkommen, bedarf es eines besonderen Schutzes vor Angriffen mit Messern oder anderen Waffen“, sagte die CDU-Politikerin am Freitag nach der Innenministerkonferenz.