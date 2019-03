Mit 26.600 Beiträgen auf Instagram landet Thale in Sachsen-Anhalt auf Platz 14 des Rankings "Schönste Kleinstädte in Deutschland" von Travelcircus und ist beliebtes Ziel von Wanderern. Archivfoto: Matthias Bein/dpa

Ein Ranking der Reisewebseite Travelcircus listet zwei Orte in Sachsen-Anhalt unter den Top 20 der schönste Kleinstädte Deutschlands.

Magdeburg l Thale und Oschersleben gehören 2018 zu den schönsten Kleinstädten Sachsen-Anhalts, wenn es nach einem Ranking der Reisewebseite Travelcirus geht. Die Internetseite für Reiseangebote hat Instagram-Fotos und -Hashtags zu 1012 deutschen Kleinstädten ausgewertet und daraus eine Liste mit 100 Orten erstellt, von denen besonders häufig Motive gepostet werden.

Die ersten drei Plätze blieben im Vergleich zur Auswertung von 2017 gleich. Auf Platz 1 landete mit 127.400 Hashtags die bayerische Stadt Füssen, gefolgt von #Winterberg (Nordrhein-Westfalen) mit 117.500 Beiträgen. Mehr als 69.000 Mal wurde Rothenburg ob der Tauber (Bayern) verhashtagt, wodurch die Kleinstadt auf Platz 3 gelistet wird.

Besonders auffällig waren die Beiträge im Jahr 2018 aus der Stadt Heiligenhafen (Schleswig-Holstein), welche mit einer Steigerung um fast 100 Prozent mit 52.100 Hastags auf Platz 6 aufgestiegen. Geislingen (Baden-Würtemberg) hat hingegen sechs Plätze verloren und ist aus den Top 20 herausgerutscht.

Thale und Oschersleben verlieren Plätze

Die Stadt Thale in Sachsen-Anhalt hat im Vergleich zu 2017 vier Plätze verloren und ist mit 26.600 Hashtags auf Platz 14 gerutscht. Mit 22.500 Beiträgen auf Instagram hat Oschersleben (Landkreis Börde) ebenfalls einige Listenplätze verloren und landete 2018 auf dem 19. Platz.

Mit einem Aufstieg von acht Plätzen hat Naumburg (Saale) Platz 39 in dem Travelcircus-Ranking erreicht. Die Kleinstadt in Sachsen-Anhalt hatte 2018 17.700 Beiträge auf Instagram. Neben Falkenstein im Harz (15.400 Hastags) auf Platz 56 gehört außerdem noch Bismark in der Altmark mit 13.400 Beiträgen (Platz 74) zu den 100 schönsten Kleinstädten Deutschlands.

Neben Städten, die 5000 bis 20.000 Einwohner haben, wurden auch Instagram-Fotos von Inseln, auf denen verschiedene kleine Ortschaften zu einer Stadt eingemeindet wurden, in dem Ranking ausgewertet. Auf Platz 1 ist mit fast 142.000 Hashtags die Insel Fehmarn gelandet. Mit 139.400 Hashtags ist Norderney auf Platz 2 und 74.500 Mal wurde #Borkum bei Instagram verwendet, wodurch die Ostfriesische Insel den dritten Platz belegt.