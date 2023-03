Die Kritik des Wirtschaftsforschungsinstituts IWH an der Intel-Ansiedlung führte zu großen Diskussionen. Jetzt gab es ein Gespräch zwischen Wirtschaftsminister Sven Schulze und Institutspräsident Reint Gropp.

Ansiedlung in Magdeburg

Halle - Der Wirtschaftsminister von Sachsen-Anhalt, Sven Schulze (CDU), und IWH-Präsident Reint Gropp haben am Montag über die Kritik des Hallenser Wirtschaftsforschungsinstituts an der Intel-Ansiedlung in Magdeburg gesprochen.