Geplante Großansiedlung Für Intel in Magdeburg soll Preis für Strom billiger werden

Intel will ab 2024 in Magdeburg zwei Fabriken errichten. Doch fehlende Fachkräfte und hohe Strompreise machen Probleme. Was Sachsen-Anhalts Wirtschaftsminister Sven Schulze (CDU) dazu sagt.