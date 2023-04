Foto: vs

Die EU hat sich endlich auf ein Milliardenprogramm für die Chipindustrie geeinigt. Das wird nicht zuletzt der geplanten Ansiedlung von Intel in Magdeburg neuen Schwung verleihen. Der sogenannte Chips Act verschafft auch Planungssicherheit für die Konzerne. Etwa in der Frage, unter welchen Bedingungen und in welcher Höhe die Staaten Investitionen fördern können.