Die Landesregierung Sachsen-Anhalts hat in der Corona-Krise ihre Facebook-Seite reaktiviert. Eigentlich sollte sie abgeschaltet werden.

Magdeburg l Die Landesregierung von Sachsen-Anhalt hat ihre Facebook-Seite "Sachen-Anhalt.de" reaktiviert. Das Social-Media-Team der Magdeburger Staatskanzlei berichtet auf der Seite täglich über die Entwicklungen der Corona-Epidemie im Land. So können Die Facebook-User unter anderem Fragen zu dem neuartigen Coronavirus in Kommentaren oder als persönliche Nachricht stellen.

Dies wurde am Freitag auf der offiziellen Facebook-Seite von Sachsen-Anhalts Landesregierung bekannt gegeben. Freitagmittag wurde auch ein Video auf der Seite platziert, in dem Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) den Helfern in der Coronakrise seinen persönlichen Dank ausspricht. Bereits zwei Wochen zuvor wurde ein Informationsvideo zum Coronavirus für gehörlose Menschen auf der Facebook-Seite veröffentlicht. Dies war der erste Beitrag seit Juni 2019. Das Presse- und Informationsamt der Landesregierung wollte die Facebook-Seite damals zeitnah aus Datenschutzgründen abschalten.

In der Staatskanzlei sah man den Weiterbtrieb der Seite zumindest problematisch, da Facebook keine Auskunft über die Auswertung und Nutzung von personenbezogenen Daten seiner Nutzer gegeben hat. Der europäische Gerichtshof hatte zuvor entschieden, dass sowohl Facebook als auch der Betreiber einer Facebook-Seite für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten verantwortlich sind. Somit ist auch die Landesregierung als Betreiber der Seite bei Datenschutzverstößen haftbar.

Die angekündigte Abschaltung der Seite hatte der Landesregierung viel Kritik eingebracht. Die Facebook-Seite hat mehr als 12.000 Abonnenten und dient als direktes Kontaktmittel zur Bevölkerung. Die Landesregierung unterhält neben der Facebook-Seite auch Auftritte bei Twitter, Youtube und Instagram.